تنسيق الجامعات 2021 .. فرص عظيمة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة

انطلق طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول ، في تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

خطوات تسجيل الرغبات بـ المرحلة الثالثة 2021



يمكن طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 تسجيل رغباتهم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط اضغط هنا

اختيار أيقونة المرحلة الثالثة

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته

اختيار التشعيب ( علمي، أدبي)

كتابة محافظة الإقامة

تدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية

الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب

ملء 72 رغبة في استمارة التنسيق

الضغط على زر الحفظ

تنسيق الكليات 2021

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة 66997 طالبا، بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، حيث بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 42065 طالبا، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 24932 طالبا.

وقد أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2021، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2021، لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021 حتى يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر2021.

وأوضحت الوزارة، أنه نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وانتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، من نتائج تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

تنسيق الجامعات 2021

كليات متاحة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية (علوم ورياضيات)

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزي)

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) - 6 أكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمة اجتماعية 6 اكتوبر

العالي خدمة اجتماعية المنصوره

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي خدمه اجتماعية سوهاج

العالي خدمة إجتماعية أسوان

العالي خدمة إجتماعية بور سعيد

العالي دراسات متطورة بالهرم شعبة تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي للغات بمصر جديده

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بالعريش

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بقويسنا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

أقتصاد منزلى حلوان

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

آداب الفيوم

آداب المنوفية بشبين الكوم

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه حلوان

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسوان

آداب أسيوط

آداب بنات عين شمس

آداب بني سويف

آداب بور سعيد

آداب جنوب الوادي

آداب حلوان

آداب دمنهور

آداب دمياط

آداب سوهاج

آداب كفر الشيخ

آداب و علوم إنسانية السويس

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (طفولة) السويس

تربية (طفولة) العريش

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) أسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية (طفولة) دمنهور

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) عين شمس

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية السويس رياضة

تربية العريش رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية أسوان

تربية أسوان رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية بنها رياضة

تربية بني سويف رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية دمنهور رياضة

تربية دمياط

تربية دمياط رياضة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية سوهاج رياضة

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية فنية المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية مدينة السادات رياضة

تربية موسيقية حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية القاهرة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية بنها

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

حقوق الإسكندرية

حقوق الفيوم

حقوق القاهرة

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق بور سعيد

حقوق حلوان

حقوق دمياط

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية حلوان

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

دار العلوم انتساب موجه أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

زراعة الفيوم رياضة

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة بنها رياضة بمشتهر

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

سياحة وفنادق الإسكندرية

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحه وفنادق الاقصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

عالي هندسة بلبيس

فنى تمريض الإسكندرية

فنى تمريض الزقازيق

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس

فنى تمريض الفيوم

فنى تمريض القاهرة

فنى تمريض المنصورة

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم

فنى تمريض المنيا

فنى تمريض أسوان

فنى تمريض أسيوط

فنى تمريض أورام القاهرة

فنى تمريض بنها

فنى تمريض بني سويف

فنى تمريض جنوب الوادي

فنى تمريض حلوان

فنى تمريض سوهاج

فنى تمريض طنطا

فنى تمريض عين شمس

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

فنى تمريض كفر الشيخ

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

فني تمريض السويس

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

ك.ت. فني صناعى سوهاج

ك.ت. فني صناعى شبرا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد المنيا العالى للغات

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

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