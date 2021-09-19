أخبار الرياضة.. كيروش يعلن أسماء محترفي المنتخب لمواجهتى ليبيا.. وسر عضلة محمد صلاح .. وأسماء الفائزين فى رابطة الأندية

نشر «صدى البلد»، العديد من الأخبار المهمة رياضيا سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية على مدار الساعات الماضية في صباح اليوم الأحد وجاءت كالآتي:

الاتحاد قوة.. أول تعليق من أحمد حجازي عقب ثلاثية جدة أمام النصر



أعرب أحمد حجازي نجم فريق اتحاد جدة السعودي والمنتخب، عن سعادته بفوز الفريق أمس أمام النصر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونشر أحمد حجازي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عددا من الصور له من المباراة أمس وعلق: “في الاتحاد قوة”.

5 أعضاء بالتزكية.. اللواءان بسيوني وسويلم مندوبان عن اتحاد الكرة في رابطة الأندية



أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام، عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.

والأعضاء الذين تم تزكيتهم هم: عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، أحمد إحسان دياب، عماد متعب.

فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة، على أن تتم دعوة الأعضاء السبعة للاجتماع لتشكيل هيئة مكتب الرابطة.

على رأسهم الننى ومرموش وصلاح.. كيروش يعلن أسماء محترفي منتخب مصر لمواجهتى ليبيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.



بعد صورته بدون تيشرت.. سر الانفجار الكبير في لياقة محمد صلاح البدنية



أبدى الكثير من مشجعي فريق ليفربول حول العالم، دهشتهم من التطور الجسدي لمحترفنا المصري محمد صلاح، نجم الريدز، وتمتعه بلياقة بدنية عالية.

وظهر محمد صلاح وهو يتمتع بجسد قوي ولياقة بدنية عالية للغاية، عندما خلع قميصه أمس، السبت، للاحتفال بهدفه لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي، وبات جسده يحتوي على كتلة عضلية ملحوظة.

ويعود ذلك إلى اتباع محمد صلاح، أنظمة تدريبية مكثفة عقب انتهاء المران الجماعي للفريق، كي يعد جسده بشكل جيد للمباريات.

نادي الهلال يطلب اللعب على " الملز " فى أبطال آسيا



تقدم نادى الهلال السعودى بطلب الى الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه خوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد " الملز " في حال تأهله من دور الثمانية.

وخاطبت إدارة النادي اتحاد القدم، وأبلغته باختيارها ملعب "الملز" أرضًا لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيرسبوليس الإيراني في ربع النهائي، طالبةً اللعب عليه إذا عبر الفريق إلى دور الأربعة.

في السياق ذاته، يلعب فريق النصر مباراته أمام الوحدة الإماراتي، ضمن ربع النهائي، على ملعب "مرسول بارك" ، الذي يحتضن مبارياته المحلية منذ نهاية العام الماضي.

خاص.. النصر السعودي يقترب من إقالة مينيزيس



يدرس نادي النصر السعودي، قرار إقالة البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني للفريق وتكليف إيفو ميليتش مدرب فريق الشباب، حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال مصدر داخل نادي النصر، أن الإدارة غير راضية عن نتائج الفريق هذا الموسم وتتجه لإقالة المدرب وتكليف إيفو ميليتش مدرب فريق الشباب المهمة بدلا منه.

وفاة جيمي جريفز أسطورة توتنهام ومنتخب إنجلترا



توفي جيمي جريفز، أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية، صباح اليوم الأحد، في منزله، عن عمر يناهز 81 عامًا.

جريفز لعب لأندية تشيلسي وميلان ووست هام، وبات أسطورة توتنهام بعدما مثله منذ عام 1961 وحتى 1970، وهو أكثر من سجل للسبيرز عبر التاريخ برصيد 266 هدفًا، وتوج معهم بـ 5 ألقاب.

وخاض جريفز 57 مباراة مع المنتخب، سجل خلالها 44 هدفا، وتوج بلقب كأس العالم مع الأسود الثلاثة عام 1966.

واعتزل جيمي جريفز عام 1980.

شوبير يكشف تطورات أزمة قيد لاعبي الزمالك .. ومفاجأة في مصير الصفقات الجديدة



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات أزمة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بـ وقف قيد لاعبي الزمالك فترتين بسبب القضايا المرفوعة ضد النادي خاصة أزمة حسام أشرف.

وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” أن الزمالك تقدم بـ طلب استئناف على قرار الفيفا، وسيتم الإعلان عن القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، مشددا أنه في حال تم قبول الاستئناف، سيتمكن الزمالك من قيد اللاعبين، ولكن في حال تم رفضه سيمنع من قيد أي لاعبين جدد، وستتم إعارة جميع اللاعبين الجدد.

وأضاف شوبير أن موقف لاعبي الفريق المعارين العائدين للفريق هو عودتهم ولكن وفق العقود القديمة.

وتابع شوبير أن الزمالك يعاني من ازمة ماليه صعبه خلال الفترة الحالية، مشددا أن حسين لبيب رئيس النادي يبذل مجهودا جبارا لخدمة الفريق.

ميدو يتغزل في كيروش استعدادا لـ معسكر المنتخب الأول



أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب السابق، بـ اختيار عمر مرموش، نجم شتوتجارت، للانضمام للمنتخب الأول خلال المعسكر المقبل استعدادا لمواجهة ليبيا في التصفيات المؤهله لـ كأس العالم قطر 2022