مستقبل وطن ينظم حملة لتلقي لقاح كورونا بأمانة سيدي جابر بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن في الاسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، حملة لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا، بمنطقة عزبة حجازي بقسم سيدي جابر، بالتعاون مع مديرية الصحة في الإسكندرية، وتحت رعاية النائب احمد المصري عضو مجلس النواب وتحت اشراف أمين قسم سيدي جابر سامح الشباسي.



وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن أمانة الحزب بالإسكندرية أطلقت هذه الحملة لمساعدة أهالي الإسكندرية على تلقي لقاح كورونا، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف أن الحملة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.



وأشار ضيف الله إلى أنه سيتم تعميم التجربة على باقي الأقسام في الإسكندرية لمساعدة الدولة في جهودها لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل نهاية هذا العام.

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وأوضح ضيف الله أن الحزب نظم عدد من المبادرات منذ بداية أزمة كورونا، فضلاً عن عدد من القوافل الطبية، وكون فرقا للتعقيم والتطهير بجميع أقسام المحافظة للمرور على المنشآت الحيوية والشوارع الرئيسية، والمساجد والكنائس للمساهمة في تعقيمها من أجل تحجيم انتشار الفيروس، كما تم توزيع منشورات توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء حملات التطهير.



وقال أمين مستقبل وطن بالإسكندرية إن شباب الحزب بمختلف الأقسام قام بتوزيع الكمامات على مواقف السيارات والأتوبيسات وداخل الأماكن الحكومية وعلى المواطنين في الشوارع، وتمت توعية المواطنين بضرورة نشر الوعي بالفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه من أجل القضاء عليه وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.



من جانبه، قال النائب أحمد المصري إن الحملة انطلقت من قسم سيدي جابر، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بالمحافظة، ولاقت إقبالاً كبيرًا من المواطنين لأخذ اللقاح.



وأشار إلى أن التطعيم يتم في نفس يوم حضور المواطن الراغب في أخذ اللقاح إلى مقر الحزب بعد تسجيل بياناته وإرسالها للصحة لتسجيلها على السيستم الخاص بذلك بموقع الوزارة.



بدوره قال سامح الشباسي، أمين قسم سيدي جابر، إن مجموعة من أعضاء الحزب وشبابه، ساهموا في مساعدة الأهالي والمواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا في تسجيلهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا سريعا وتيسير الأمر عليهم، من أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.