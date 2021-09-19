بعد 50 عاماً من عرضه..حكاية سيارة شهدت قصة حب بين صلاح ذو الفقار و نادية لطفي في هذا الفيلم

" الناس هما اللي ضيعوا عمري هما اللي خلوني أتمنى الموت ولا العيشة معاهم .. كل يوم بقابلهم وكل يوم بناسهم أول بأول مبحبش أفتكر شكلهم .. حتى لو بصيت في وش واحد فيهم بلاقيه ممسوح مالهوش ملامح " كثرت حوادث الانتحار بشكل مبالغ به في عصرنا الحالي، نقف أمامها بعقل شبه مقيد لا يستطيع تفسير أسبابها وما الذي يحدث لدرجة تجعل انسان يتخلى عن حياته أغلى شيء في الوجود، نقف مكتوفي الأيدي ولا نرى سوى تفسير واحد وهو أحكام الناس على بعضهم أصبحت في غاية العنف خالية من المشاعر الإنسانية تجعل من أمامنا يفقد شعوره بالطمأنينة في هذا العالم القاسي، و في لحظة لا يرى ولا يفكر فيها عقله في أي شيء سوى ذهاب روحه إلى ربه الرحيم هاربًا من ظلم ونفاق البشر، وهذا ما جسده ببراعة ودقة فيلم " رجال بلا ملامح ".

فيلم رجال بلا ملامح

تدور أحداث فيلم " رجال بلا ملامح " في سبعينيات القرن الماضي ولكن تلك القصة ما زالت تعيش معنا حتى وقتنا الحاضر فلم تتغير العقول كثيرًا بل زادت قسوة وجفاء، حيث الشاب أحمد فؤاد الذي جسد دوره الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، قضى وقتًا من عمره لدراسة الهندسة خارج مصر، و أثناء عودته إلى أرضها ثانية رافقت رحلة عودته هذه فتاة غُلبت على امرها، اجبرتها حياتها المريرة للعمل في طرق غير مشروعة حتى لتقدر على ظروف المعيشة وتُدعى ليلى التي قامت بدورها الفنانة نادية لطفي.

فيلم رجال بلا ملامح

تخلصت ليلى من ماضيها المشوه بحكايته للشاب أحمد الذي وقع بحبها و حينها تواعدا على بداية حياة جديدة خالية من أية شوائب وشبهات كأنهما ولدا من جديد، ولكن قسوة المجتمع الذي لا يعترف بتوبة المذنب والتي تلخصت في أبيه " محمود المليجي " رفضت هذه البداية وما كان أمام ليلى سوى الانتحار والتخلص من قسوة البشر.

فيلم رجال بلا ملامح

ولكن قبل استنفاذ ليلى لكل محاولاتها لبداية حياة جديدة، شهدت قصة حبها هي وأحمد سيارته الشبابية التي كان يستقلها في كثير من أحداث فيلم " رجال بلا ملامح "، حيث كانت تعد أيقونة عصر السيارات الشبابية فترة سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، وحرص على الظهور بها العديد من مشاهير الفن في كثير من الأعمال السينمائية الناجحة، وهي السيارة MGB.

فيلم رجال بلا ملامح

أنتجت السيارة MGB، الأسطورة الإنجليزية التي عادت تنافس وبقوة في سوق السيارات العالمي شركة صناعة السيارات BMC BRITISH MOTOR CORPORATION، التي تأسست في بدايات العام 1952 وأدمجت في طياتها على أسهم شركتي AUSTIN و MORRIS MOTOR COMPANY.

MGB ROADSTER

بدأت الشركة الإنجليزية BMC BRITISH MOTOR CORPORATION، في خط إنتاج السيارة MG MGB، في العام 1962، وحققت حينها شهرة واسعة خاصة بين فئة الشباب لطرحها نسخ رياضية أغلبها من فئة السيارة المكشوفة ثنائية الأبواب " كوبيه كابورليه "، و لكنه من المؤسف أنه توقف خط إنتاج سيارات الطراز MG MGB في العام 1980.

MGB ROADSTER

وظهرت السيارة MG برفقة الفنان صلاح ذو الفقار خلال أحداث فيلم " رجال بلا ملامح "من الطراز MGB ROADSTER ، موديل عام 1967، والذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.8 لتر، متصل بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي الأداء من 4 سرعات، و الخيار الثاني أوتوماتيكي من 3 سرعات، و بالطبع كانت تتسم هذه السيارة بمفهومها الشبابي المكشوف ثنائي الأبواب " كوبيه كابورليه ".

MGB ROADSTER

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان صلاح ذو الفقار بطولة فيلم رجال بلا ملامح مجموعة من كبار نجوم الفن في الزمن الجميل يأتي من بينهم " محمود المليجي، نادية لطفي، عايدة كامل، بدر نوفل، سهير فخري، سهام فتحي، الطوخي توفيق، عبد الحميد أنيس " ومن تأليف وسيناريو وحوار محمد عثمان، و إخراج محمود ذو الفقار، وتم عرض فيلم رجال بلا ملامح لأول مرة بدور العرض السينمائية في 26 يناير من العام 1972.