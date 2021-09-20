عضو تضامن النواب يكشف موعد خروج مشروع قانون رعاية المسنين للنور

أكد طلعت عبد القوى عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون إصدار قانون حقوق المسنين سيتم مناقشتة حال بدء دور الانعقاد المقبل فهو من المشاريع الهامة التى تهتم برعاية المسنين وسيكون علي طاولة اللجنة حال بداية دور الانعقاد.

وقال “عبد القوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الهدف من القانون هو العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن .

وأكد النائب مشروع القانون سيتضمن العديد من الرعاية الاقتصادية للمسنين مثل توفير تذاكر خاصة بالمواصلات مجانا وخدمات صحية واماكن للراحة الخاصة بالنوادي وخدمات كثيرة داخل وسائل المواصلات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.