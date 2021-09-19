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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في ختام فعالياته بالجامعة.. توزيع جوائز مهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب

ختام مهرجان المنصورة
ختام مهرجان المنصورة الرقمى الثانى للمواهب بجامعة المنصورة

نظمت جامعة المنصورة اليوم “الاحد” بقاعة المؤتمرات بالجامعة حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب 2021 م لطلاب الجامعات المصرية الذي عُقد عن بُعد "أونلاين"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وحضر حفل ختام المهرجان، كل من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور طايع عبداللطيف  مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية ، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.

 

كما حضر عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب للجامعات المشاركة، وهم الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة اسكندرية للتعليم والطلاب، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة السادات والدكتور المتولى سليم عميد زراعة دمياط ، الدكتور محمود الجعيدى  عميد كلية الآداب ورئيس لجنة التحكيم بالمهرجان.

 

وحضر الحفل عدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها ،الدكتور أحمد أنور العدل  منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومقرر المهرجان و أعضاء هيئة التدريس أعضاء لجان الأنشطة الطلابية بالجامعة، أسامة عبد الفتاح موسى أمين عام الجامعة ، محمد عبد اللطيف  أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم فهمى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ، الدكتورة  داليا خليفة  مدير إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ،عدد من أساتذة وطلاب الجامعات المصرية.

 

وشدد  الدكتور أشرف عبد الباسط على أن التحول الرقمى أصبح واقعا يجب تكيف جميع الجامعات معه ، وهو ما دفع جامعة المنصورة لإنشاء أول منصة إلكترونية للطلاب على مستوى الجامعات لدعم استمرار العملية التعليمية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد أن نجاح مهرجان المنصورة الرقمى الأول للمواهب ساهم فى زيادة عدد الطلاب المشاركين فى هذا المهرجان من خلال الأعمال المقدمة والتصويت مضيفا أن هذا المهرجان حدثا فريدا من نوعه ويهدف إلى تنمية الإبداع الطلابي لدى طلاب الجامعات والمعاهد في جميع المجالات الفنية والثقافية والرياضية.

 

من جانبه أثنى الدكتور طايع عبد اللطيف على جهد القائمين على هذا المهرجان وعلى مشاهدة ما يقرب من ربع مليون مشاهد لفعالياته بفضل منصات جامعة المنصورة الإلكترونية، منوها بتميز الأنشطة الطلابية التى تنظمها جامعة المنصورة وبمساهمة نجاح المؤتمر النوعى الأول لمركز خدمات الجامعة للأشخاص ذوى الإعاقة فى التجهيز لعقد بروتوكول تعاون بين لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة.

 

بدوره أشار  الدكتور محمد عطية البيومى إلى مشاركة ٣٦ جامعة ومعهدا فى هذا المهرجان و قُبول ١٠١٧ عملاً من الطلاب فى مجالات التصوير الفوتوغرافي والقصة القصيرة وتلاوة القرآن الكريم، مضيفا أن تحكيم الأعمال المقدمة تم عن طريق لجان تحكيم مُتخصصة وأعضاء هيئة تدريس من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تصويت المُشاهدين والذي وصل إلى ٢١٤١٧١ صوتًا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العدل منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ومقرر المهرجان.

 

ونوه إلى أن مهرجان المنصورة الرقمي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تم الاشتراك فيه من خلال موقع إلكتروني تحت اسم Talent.mans.edu.eg كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم في مجالات التسابق، وذلك في إطار التحول الرقمي لجميع الخدمات الطلابية وتحويل الأنشطة إلى خدمات رقمية إبداعية ، وتم تنفيذه وتنظيمه بالتعاون بين قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة والإدارة العامة لرعاية الطلاب، برئاسة  إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الشباب بجامعة المنصورة.

 

وأثنى الدكتور أحمد أنور العدل على دعم الدكتور  أشرف عبد الباسط و  الدكتور محمد عطية البيومى لهذا المهرجان وبدور مركز تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة المنصورة فى إعداد المنصة الرقمية التى تمت من خلالها كافة فعاليات المهرجان .

 

وذكر أن الموهبة يجب تشجيعها وتنميتها حتى تظهر للنور وأن تنظيم هذه الفعاليات يساهم فى ذلك خاصة مع التحول الرقمى الذى أصبح ضرورة وتحولت جامعة المنصورة إلى جامعة إلكترونيةبفضل تميزها فيه وريادتها على الجامعات المصرية.

 

وقام كل من الدكتور أشرف عبد الباسط و الدكتور طايع عبد اللطيف و  الدكتور  محمد عطية البيومى بتكريم 74 فائزا يمثلون ٢٤ جامعة مصرية .

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