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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شواطئ مطروح تتجمل قبل انتهاء موسم الصيف

قبل انتهاء الصيف.. ماذا قال المصطافون عن مطروح ؟| فيديو

اقبال على شواطئ مطروح
اقبال على شواطئ مطروح

ينتهى موسم الصيف، خلال أيام قليلة، والذى استقبلت خلاله محافظة مطروح العديد من زوار المحافظة الذين يحرصون على الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية متدرجة الالوان.

صدى البلد التقت بعدد من زوار شواطئ مطروح لاستطلاع الآراء عن الشواطئ ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم العام الحالي.

يقول  ياسر محمد محاسب بقطاع البترول  أنه يحرص منذ ثلاثون عام  على زيارة محافظة مطروح للاستمتاع بشواطئها الرائعة والتى لاتقل عن افضل الشواطئ في العالم.


واضاف أنه يحرص كل عام على زيارة معظم الشواطئ بمدينة مرسى مطروح خاصة شاطئ  غزالة الابيض  وعجيبة والغرام وكليوباترا ورميل ومينا حشيش.

وأشار أنه لمس العام الحالى أعمال تطوير فى معظم الشواطئ خاصة  شاطئ غزالة زمردة  الابيض والذى يعد من اجمل وأمتع الشواطئ بمدينة مرسى مطروح والذى يعد من اجمل الشواطئ المفضلة له ولاسرتة خاصة مع تطبيق التباعد والنظافة بشكل دورى بالشاطئ.

وقال أنس عماد من الإسكندرية إنه حريص يوميا على زيارة شاطئ جديد وليس الاكتفاء بشاطى واحد طوال فترة الإجازة لافتا أن   شواطئ مدينة مرسي مطروح جميعها رائعة خاصة  شاطئ الغرام الذى يعد  من اجمل شواطئ مطروح.


واضاف أن العام الحالى لاحظ تطوير ملحوظ بالشاطئ  بإقامة مسرح شاطئ ليلي مراد، المقام أمام صخرتها الشهيرة.


كما تم تطوير الكافيتريات والممشى والمحالّ وإقامة شاليهات جديدة بالشاطئ كما تم إقامة مبنى إداري للشاطئ وعمل مظلات بالأعمدة الرومانية تتناسب مع الشكل الحضاري الجديد وإنهاء أعمال النجيل الصناعي، ومراجعة أعمال الإنارة والشكل الجمالي بالشاطئ بالإضافة إلى إقامة منطقة لانتظار السيارات.
وقال إن مياه شاطيء الغرام تعد متعة لدفنها وأمواج البحر المتوسطة بالإضافة إلى نقاء مياه البحر.

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