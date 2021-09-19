عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكى : السيسي أول رئيس يهتم بالفن وتوجيهاته تشمل الجميع

أشرف زكي
أشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك الكثير من الفنانين عاشوا أوضاعا مالية صعبة، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، بمثابة توفير حياة كريمة لهم على ما قدموه للوطن.

 

وأضاف أشرف زكي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بذلت مجهود خرافي.

 

تعديل تشريعي لقانون النقابات

وأشار أشرف زكي ، إلى أن الرئيس السيسي أمر بوضع تصور لعمل تعديل تشريعي لقانون النقابات يسمح بتعظيم الموارد، وقد جرى تقديم التعديل التشريعي ووافق عليه مجلس الوزراء، متابعا: إن الرئيس السيسي أول رئيس يهتم بالفن وتوجهاته تشمل جميع العاملين بالحقل الفني.

 

وأوضح أشرف زكي ، أن برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية، هدفها وضع آليات لجلب دعم على كافة المستويات، ويليق بمكانة الفن والفنانيين المصريين، وتوفير معاش كريم وتأمين صحي وحماية اجتماعية، قائلًا: إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ منظومة مكتملة لخدمة الفنانين والمبدعين.

اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الرئيس السيسي الفن الحماية التأمينية الرعاية الاجتماعية

ترشيحاتنا

هل يقف ثواب الصدقة الجارية للميت بكولدير مياه عند تعطله؟

إستقبال أول دفعة من قطارات تالجو الأسبانبة نهاية العام.. أبرز المعلومات عنها

ضبط سائق النقل المتسبب في مصرع خطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر

مرصد الأزهر يدين تدمير حركة الشباب لـ مطار بولوبورتي بالصومال للمرة الثانية

تفاصيل مرعبة.. أب يتخلص من ابنته بـ سم صراصير في لبن الرضاعة |فيديو

نجم الزمالك السابق يطرح قميصه في مزاد علني لدعم النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

الصحة تعلن رابط شكاوى تأخر رسالة الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

فيديو

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ