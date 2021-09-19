أشرف زكى : السيسي أول رئيس يهتم بالفن وتوجيهاته تشمل الجميع

قال الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك الكثير من الفنانين عاشوا أوضاعا مالية صعبة، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، بمثابة توفير حياة كريمة لهم على ما قدموه للوطن.

وأضاف أشرف زكي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بذلت مجهود خرافي.

تعديل تشريعي لقانون النقابات

وأشار أشرف زكي ، إلى أن الرئيس السيسي أمر بوضع تصور لعمل تعديل تشريعي لقانون النقابات يسمح بتعظيم الموارد، وقد جرى تقديم التعديل التشريعي ووافق عليه مجلس الوزراء، متابعا: إن الرئيس السيسي أول رئيس يهتم بالفن وتوجهاته تشمل جميع العاملين بالحقل الفني.

وأوضح أشرف زكي ، أن برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية، هدفها وضع آليات لجلب دعم على كافة المستويات، ويليق بمكانة الفن والفنانيين المصريين، وتوفير معاش كريم وتأمين صحي وحماية اجتماعية، قائلًا: إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ منظومة مكتملة لخدمة الفنانين والمبدعين.