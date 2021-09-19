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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أخصائي جراحة تناسلية: التواء الخصية قد يسبب ضمورا بها خلال 48 ساعة

الدكتور أحمد الشامى
الدكتور أحمد الشامى

كشف الدكتور أحمد الشامي، أخصائي الجراحة التناسلية، عن أسباب عيوب مجرى البول “الخصية”، وطرق علاجها.

 

وقال «أحمد الشامي» خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»، إن هناك بعض الأطفال يصابون بالتواء الخصية، معقبا: "أي لون مختلف في كيس الصفن المحيط بالخصية غير الطبيعي، أو تورم؛ يعنى التواء الخصية".

 

ونصح الدكتور أحمد الشامي، أخصائي الجراحة التناسلية، بسرعة توجه الأم بطفلها إلى طبيب متخصص، لافتا إلى أن التواء الخصية قد يتسبب في عدم وصول الدم لها، وبالتالى ضمورها خلال 48".

 

وكان الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، تحدث عن مشاكل الذكورة عند الأطفال.

 

وقال «أحمد الشامي»، إن سيدة جاءت له من فلسطين؛ لتعرض عليه حالة ولدها، للتأكد من هويته ذكر أم أنثى، موضحا أن الطفل لديه 7 شهور، ولم يعرف ولد أو بنت ووالدته، أصيبت بدهشة عندما رأت هذه التشوهات.

 

وأضاف «أحمد الشامي» أن التشوهات الخلقية وجراحات الذكورة عند الأطفال، تشمل العضو الذكري والخصية، وكل منهم له المشاكل الخاصة به، مشيرا إلى أنه لا بد من تحديد العيوب والتشوهات لتحديد نوع العملية.

 

وأشار «أحمد الشامي» إلى أن هناك عيوبا خلقية لا داعي لها للعملية؛ حتى لا تحدث كارثة، وهذا يعتبر جريمة للأب، وللدكتور؛ عندما يجري عملية الطهارة للطفل الذي لديه تشوه خلقي في العضو الذكري.
 

الجراحة التناسلية عيوب مجرى البول الخصية كيس الصفن إلتواء الخصية

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