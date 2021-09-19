مي عبد الحميد: إغلاق باب الحجز بمبادرة سكن لكل المصريين 2 بعد 4 أيام

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، موعد إغلاق باب الحجز ضمن الإعلان الحالى لمبادرة سكن لكل المصريين 2 ضمن مبادرة الـ 3%.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى خلال مداخلة هاتفية، مع “اكسترا نيوز” أنه يتبقى 4 أيام فقط على انتهاء التقدم للحصول على وحدة ضمن هذا الإعلان، لافتة إلى أن عدد الذين تقدموا ودفعوا جدية الحجز وصل لـ 52 ألف حاجز، من ضمن 110 آلاف كراسة شروط تم سحبها.

وأكد مي عبد الحميد، أن مبادرة سكن لكل المصريين تقدم 60 ألف كـ دعم على الوحدات لمحدودي الدخل.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن المبادرة الحالية تشمل وحدات سيتم تسليمها فوريا ووحدات أخرى بعد 3 سنوات لـ متوسطى الدخل.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة بالقطاعات المختلفة، موضحاً أنه تم مراعاة تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة بالمناطق المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن منها (الإسكان المتميز – سكن مصر – عمارات الداون تاون – إسكان الحي اللاتيني – إسكان منطقة الـ700 فدان)، حيث تضُم تلك المشروعات نحو 30887 وحدة سكنية متنوعة جارٍ تنفيذها، شاملاً تنفيذ مشروعات الأبراج بمراحلها المختلفة.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ تنفيذ 840 وحدة سكنية "35 عمارة" ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز، و4096 وحدة سكنية " 128 عمارة" بسكن مصر، و 1320 وحدة سكنية بمساحات مختلفة "40 عمارة" بعمارات الداون تاون بمواصفات تشطيب إسكان متميز، ويشتمل المشروع على بلازا، ومحال تجارية خدمية ووحدات إدارية، وقد تم إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.