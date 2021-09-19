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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشروع كتاب القرية بـ تل البلد في الإسماعيلية

صدى البلد

 

فى إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بنشر الوعي الثقافي بكل محافظات وبين فئات المجتمع، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات معرض "كتاب القرية"، حيث توجه المعرض من قرية  كفر حسن إلي قرية تل البلد بثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وذلك في إطار تحقيق العدالة والتنمية الثقافية بالقري الأكثر احتياجا ثقافيا، تضمن المعرض ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان "جمال الريف المصري" بالإضافة لرسم علي الوجه لأميرة الجاويش، كما أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "القراءة حياة" حاضرها مصطفي سليمان.

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مشروع كتاب القرية بمدينة أبورديس بجنوب سيناء

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التجمع البدوي بأبورديس يستقبل كتاب القرية

يتضمن المعرض منفذ بيع كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار رمزية، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام حتي ٢٢ سبتمبر الجاري، وتعد قرية تل البلد هي رابع القري التي تم المرور عليها ضمن برنامج القري ثقافيا وفنيا بالإسماعيلية، وأشار رئيس الإقليم إلى أن هدف هذا المشروع هو الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا بغرض تعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة ودعم المعارف، مشروع كتاب القرية بقرية تل البلد بالإسماعيلية.

 

فى إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بنشر الوعى الثقافي بكل محافظات وبين فئات المجتمع، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات معرض "كتاب القرية"، حيث توجه المعرض من قرية  كفر حسن إلي قرية تل البلد بثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وذلك في إطار تحقيق العدالة والتنمية الثقافية بالقري الأكثر احتياجا ثقافيا، تضمن المعرض ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان "جمال الريف المصري" بالإضافة لرسم علي الوجه لأميرة الجاويش، كما أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "القراءة حياة" حاضرها مصطفي سليمان.

 

يتضمن المعرض منفذ بيع كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار رمزية، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام حتي ٢٢ سبتمبر الجاري، وتعد قرية تل البلد هي رابع القري التي تم المرور عليها ضمن برنامج القرى ثقافيا وفنيا بالإسماعيلية، وأشار رئيس الإقليم إلى أن هدف هذا المشروع هو الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا بغرض تعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة ودعم المعارف.

التنمية الثقافية جنوب سيناء إيناس عبد الدايم الاسماعيلية وزير الثقافة مشروع كتاب القرية التجمع البدوي إقليم القناة وسيناء الثقافي

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