تجديد حبس سائق لحيازته كمية من مخدر الحشيش في التبين

جدد قاضي المعارضات حبس سائق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته كمية من مخدر الحشيش.

وسبق أن تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة حال استقلاله سيارة" أجرة" ملكه، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,200 كيلو جرام – مبلغ مالي".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط؛ اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ بقصد توصيلها لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام مقابل تحصله على مبلغ مالى.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، كما اعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، كما أضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.