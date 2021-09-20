اليوم.. حفل لـ عاصي الحلاني وإدوارد في شرم الشيخ

يحيي المطرب عاصي الحلاني والفنان إدوارد حفلا غنائيا فى شرم الشيخ اليوم الإثنين.

ويشدو عاصي الحلاني بعدد من الاغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى مصر ولعل من أبرز هذه الاغانى بحبك وبغار ومالى صبر وكل الفصول.

بينما يقدم الفنان إدوارد، عدد من الأغاني التى تنال اعجاب الجمهور مع فرقته جيبسى ولعل من ابرز اغانيهم “ليندا ولايلو”.

ادوارد

وكان حرص الفنان إدوارد علي مشاركة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر إدوارد، فى حمام سباحة خلال قضاء اجازته الصيفية وعلق قائلا "نهاية الصيف" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان ادوارد مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

عائلة عاصى الحلانى

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جديدة له مع عائلته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر عاصي الحلاني في صورة سيلفي، مع زوجته وبناته، من شوارع فرنسا، في صورة سيلفي تجمعهم سويًا.

وعلق عاصي الحلاني علي الصورة، كاتبًا: “العائلة نعمة في الحياة إن حصلت عليها أغنتك عن الدنيا وما فيها وإن فقدتها ‏لن يعوضك مكانها أي شيء”.