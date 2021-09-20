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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الامم المتحدة يشيد بجهود الكويت

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، بجهود الكويت الإنسانية ودورها في تعزيز الحوار والسلام والامن عالميا، وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الكويتي  الشيخ صباح الخالد الصباح.

فيما أعلن البيت الأبيض، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية حول فيروس "كورونا" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.

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سامح شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

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نيويورك تلزم المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ تلقي لقاح كورونا


وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني - بأن هذا الاجتماع يدور حول توسيع وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة "كوفيد-19".


وأوضح البيان أن بايدن يهدف إلى البناء على التجمعات السابقة لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهم لحشد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى جانب قادة العالم للتوافق حول رؤية مشتركة لهزيمة فيروس "كورونا" معًا.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سوف تطالب المشاركين في القمة بالالتزام بأعلى مستوى من الطموح.

الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة رئيس الوزراء الكويتي الأمين العام للأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة

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