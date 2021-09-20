في ذكرى رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن تحية كاريوكا

يحل اليوم الاثنين ٢٠ سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا التي قدمت العديد من الاعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

اشتهرت بدوية تحية محمد علي النيداني كريم وهو الاسم الحقيقى لها باسم تحية كاريوكا، حيث ولدت فى مدينة الإسماعيلية وفي عام 1940 قدمت رقصة "الكاريوكا" العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابنى، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها.

تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة أشهرها على الإطلاق كانت من دنجوان السينما الفنان رشدي أباظة، وبدأت تجاربها مع الزواج في سن صغير وهي ذات العشرين عامًا حيث كان أول أزواجها أنطوان عيسى، نجل شقيقة الفنانة بديعة مصابني، واستمرت الزيجة عام واحد، وانفصلا عام 1940 وفى نفس العام، تزوجت محمد سلطان باشا، وهو أحد أثرياء مصر، وانفصلت عنه بعد 6 أشهر بسبب طلبه منها باعتزال الرقص الشرقي. وبعدها تزوجت من ضابط أمريكي يدعى "ليفي"، وأشهر إسلامه حتى يتزوجها، وسافرا سويا للولايات المتحدة الأمريكية.

تحية كاريوكا

وعادت بعد أشهر قليلة معلنة طلاقها واما الزيجة الرابعة كانت من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، إلا أنهما انفصلا بعد أشهر قليلة، بسبب غيرته الشديدة عليها. وتزوجت أيضًا من الفنان الكبير أحمد سالم، عقب انفصاله عن زوجته "أمينة هانم البارودي"، ثم سافرا إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل ووارتبطت بعدها من حسين عاكف (طيار الملك فاروق الخاص)، ولم يستمر زواجهما سوى شهرين فقط واما الزيجة السابعة والأشهر، كانت في عام 1951، إذ تزوجت من دنجوان السينما رشدي أباظة، وكانت تحية كاريوكا أولى زوجاته، واستمر زواجهما 3 سنوات. أما الزيجة الثامنة، لـ تحية كاريوكا كانت من البكباشي (المقدم) مصطفى كمال صدقى، وهو أحد ضباط ملك مصر فاروق الأول، لكنها انفصلت عنه بعد اعتقاله عقب قيام ثورة 1952 وتزوجت للمرة التاسعة من عبد المنعم الخادم، واستمر الزواج 5 سنوات، وانفصلا بسبب رفضها اعتزال الرقص.وفى أواخر عام 1956، تزوجت من البكباشي (المقدم) حسن حسين، واستمر زواجهما لمدة عامان، وانفصلا بعدما اكتشفت خيانته لها مع المطربة صباح وتزوجت عام 1959، من المطرب الشاب محرم فؤاد، واستمرت الزيجة عدة أشهر فقط وارتبطت بعدها من أحمد ذو الفقار صبري، واستمر زواجهما لمدة عام.

اما الزيجة الثالثة عشر، كانت من الفنان فايز حلاوة، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما، وانفصلت عنه بعدما استولى على شقتها، لتضطر فيما بعد للعيش لدى إحدى صديقاتها وكانت آخر زيجات تحية كاريوكا، من المخرج المسرحي حسن عبد السلام، واستمرت حتى وفاتها يوم 20 سبتمبر 1999.

تحية كاريوكا

وسبق أن روت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تفاصيل القطيعة بينها وبين خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتى استمرت لمدة ست سنوات بسبب إصرارها على العمل فى مجال الفن، على عكس رغبة خالتها فى إبعادها عن المجال.وقالت الفنانة الراحلة، فى لقاء لها لبرنامج " معكم" على فضائية " سي بي سي"، إنهما تصالحا بعد ست سنوات، مضيفة: " كانت خالتى تحية خضعت لإحدى العمليات وذهبت لزيارتها فى المستشفى وبكينا نحن الاثنين، واتصالحنا.وتابعت:" فى كلمات أول ما اقولها اعيط وهي : "أمى وطنط تحية، وضنايا، ومصر"، مؤكدة أنها لا تستطيع تمالك نفسها أو دموعها فور قول تلك الكلمات.

وأوضحت أن الأمور عادت إلى مجاريها بينهما وبدأت خالتها تقتنع بها كممثلة، فأصبحت تشارك في سلسلة عروضها المسرحية التي قدّمتها من خلال شركتها الإنتاجية هي وفايز حلاوة مثل "قهوة التوتة" و"الثعلب فات" ثم روبابكيا" عام 1970.