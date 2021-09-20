الطلاب قفزوا من النوافذ.. شاهد| إطلاق نار في جامعة بيرم الروسية

أفادت وسائل إعلام روسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع إطلاق نار في جامعة بيرم الحكومية، اليوم الاثنين.

وحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن المركز الصحفي لجامعة بيرم، فإن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية.

وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان أن 4 أشخاص أصيبوا بعد إطلاق مجهول النار من سلاح في حرم الجامعة

وجاء في البيان: "عند حوالي الساعة 11 صباحا، دخل شخص مجهول حرم الجامعة بسلاح وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع 4 إصابات".

وأضاف بيان الجامعة أن جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، ويرجى توخي الحذر، لافتا إلى أنه تم إنهاء جميع الفصول الدراسية بها.

ونتيجة لإطلاق النار شوهد الطلاب يفرون بالقفز من النوافذ، وشوهد المهاجم المجهول الهوية وهو يسير ووجهه مغطى.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن 3 أشخاص قتلوا جراء إطلاق نار داخل الجامعة.