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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الفلسطينية تدعو حماس لعدم عرقلة الانتخابات البلدية

صدى البلد

دعت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، حركة "حماس" لعدم عرقلة الانتخابات البلدية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "أدعو حركة حماس للسماح بإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة في 11/12/2021، بمرحلتها الأولى، على أن تتم المرحلة الثانية قبل نهاية الربع الأول من العام القادم".

وكانت الحكومة فلسطينية قررت مؤخرا إجراء انتخابات المجالس المحلية 2021 والتي ستشمل في مرحلتها الأولى 387 هيئة محلية، من بينها 376 في الضفة الغربية، و11 مجلساً بلدياً في غزة.

وكان رئيس اللجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الدكتور حنا ناصر أشار قبل أيام إلى الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء يعلمه فيها بأن إجراء الانتخابات في القطاع يحتاج إلى موافقة سياسية من حماس.

وأضاف ناصر أن اللجنة تتطلع إلى إفادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن".

وأشارت حركة "حماس" إلى أنها ما زالت تدرس الأمر، علما بأنها سبقت بالماضي إجراء انتخابات بلدية ومحلية في غزة.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "لاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ لا اتصال مع الرئيس محمود عباس ولا مفاوضات ولا دولة فلسطينية، بحاجة إلى وقفة جدية منا جميعًا ومن المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تُنادي وتًؤمن بحل الدولتين".

وتابع: "الذي يعنيه السيد بينت هو الاستمرار في التدمير الممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطين، وهذا يستدعي مِنّا مراجعة لما هي عليه أحوالنا الآن".

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