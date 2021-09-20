تبدأ السبت القادم .. محافظ أسوان يتابع إستعدادات مبادرة"معاً نطمئن..سجل الآن"

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإستعدادات الجارية بمديرية الصحة لإنطلاق مبادرة « معاً نطمئن .. سجل الآن » التي دشنتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، وتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة .

ووجه المحافظ بقيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشئون الصحية لتجوب كافة القرى والمدن والمراكز بحيث يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعي بالمديرية والذين يرتدون زياً مخصصاً ، ومزودين بأجهزة " تابلت " لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح ، والرد على جميع إستفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات .

وأقرأ أيضاً:

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة ستنطلق بميدان المحطة (ميدان الشهداء) بدءاً من يوم السبت القادم الموافق 25 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهراً كاملاً ، وتضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسحيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين .

وأشار إيهاب حنفى إلى أنه تم تجهيز عدد ( 7 ) مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم علي مستوي المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان ، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو ، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو ، ومركز شباب مدينة إدفو ، علاوة على مركز شباب السباعية شرق .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى التي أستهدفت تنظيم حملات دورية على أسواق الجزارة واللحوم و الدواجن والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الإطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى .

وشدد المحافظ على أهمية رصد أي مخالفات أولاً بأول من خلال الحملات المفاجئة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وهو الذى يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .