فصل الكهرباء عن قرى كفر شكر فى القليوبية لأعمال الصيانة

أعلن الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية فصل التيار الكهربائي اليوم، وغدًا، على قرى كفر على شرف الدين وكفر منصور وكفر عامر بهدف صيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية والأسلاك ورفع كفاءة الإنارة استعدادًا لفصل الشتاء لمواجهة أي ظروف طارئة تحدث نتيجة حدوث هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

أقرا أيضا:

بحضور 3 وزراء.. افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء فى القليوبية



وقال رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن هناك خطة يتم العمل بها منذ فترة تستهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفصل الشتاء وتغيير الأسلاك المتهالكة وصيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية التابعة لخدمة المواطنين.



من ناحية اخري قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها.



واستهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي حيث وجه باستكمال أعمال دهان المباني المحيطة بقصر محمد علي والتشديد على أصحاب المباني بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم.



كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور وتابع تركيب العلامات الارشادية الجديدة.



وجه المحافظ ببدء وضع الإنترلوك على الأرصفة ودهان البلدورات وتخطيط الشوارع، وبالتنسيق مع إدارة المرور وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف.



وخلال الجولة استجاب المحافظ لشكوى المواطنين من وجود تراكمات من القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حي غرب شبرا بإزالة جميع تراكمات القمامة ونظافة المكان.



وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وسرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات، واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع 135 حيث لاحظ قيام كافتيريا بافتراش الكراسي بالطريق العام، ويستخدمون الشيشة حيث وجه المحافظ برفع الإشغالات مع تحرير محضر لهم مع مصادرة أكثر من 15 شيشة بالكافتيريا .



واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال به، حيث وجه بالانتهاء من إجراءات توصيل التيار الكهربائي وذلك لإضاءة الأعمده ليلا..



كما وجه رئيس حي شرق وبالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية بعمل مطبات صناعية بارتفاع 14سم وبعرض 5متر، وذلك تجنبا للحوادث المروريه ، كما تابع أعمال دهان البلدورات. وأعمال وضع بلاط الانترلوك بالجزر الوسطى وعلي جانبي الطريق.



جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والعميد خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة.