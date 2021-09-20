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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تعلن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الصيفي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى 2021-2020 .

وقال الدكتور أحمد رجب، إن الكلية أعلنت نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الصيفى عبر الموقع الرسمى للكلية والصفحة الرسمية على وقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن بدء استقبال التقديمات للطلاب الجدد من غد الثلاثاء للعام الدراسى الجديد 2021-2022 .

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من الغد .. آثار القاهرة تعلن بدء استقبال تقديمات الطلاب الجدد

وقال الدكتور أحمد رجب، إنه سيتم التقديم لطلاب شعبة اللغة العربية بمدرجي الدكتور سيد توفيق، والدكتور أبو بكر، من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية عشر ظهرا، طبقا للتوزيع  الآتي:
الثلاثاءالموافق 21/9/2021  من حرف ( أ ) الى حرف ( ر )
الاربعاء الموافق 22/9/2021من حرف ( ز ) الى حرف ( ل ) 
الخميس الموافق 23/9/2021من حرف ( م ) الى حرف ( ي )

وأضاف الدكتور أحمد رجب ، أن التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية أو برنامج الإرشاد الأثري أو برنامج نظم المعلومات الأثرية بقاعة المؤتمرات بالكلية .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم للدراسة بالبرامج الخاصة والمميزة لمرحلة البكالوريوس لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للطلاب الحاصلين على الحد الادنى لكليات الآثار بـ الجامعات الحكومية .

وقال الدكتور أحمد رجب ، إن هذه البرامج تتمثل فى برنامج نظم المعلومات الأثرية، يتيح هذا البرنامج للطلاب الدمج بين دراسة علوم الحاسب وعلم الآثار ويؤهل الطالب للعمل فى الحقل الأثري بمختلف فروعة كما يؤهلهم للعمل فى مجال البرمجيات .

وأضاف الدكتور أحمد رجب ، أما البرنامج الثانى برنامج الإرشاد الأثري ، يمتاز برنامج الإرشاد الأثري بتأهيل الطالب للعمل فى مجال الإرشاد السياحى والاثرى كما يقوم الطالب من خلاله بدراسة التاريخ واثار مصر وكذلك دراسة اللغات الأجنبية المختلفة بالإضافة إلى علم السياحة .

وأشار الدكتور أحمد رجب، إلى البرنامج الثالث  شعبة اللغة الإنجليزية  ، من خلالها يقوم الطالب بدراسة أحد تخصصات علم الآثار ( الآثار المصرية - الآثار الإسلامية - ترميم الاثار - الاثار اليونانية الرومانية ) باللغة الانجليزية مما يؤهل الخريج للعمل ضمن البعثات العلمية الدولية .

 

كلية الاثار جامعة القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الصيفى الدكتور أحمد رجب كلية الاثار جامعة القاهرة

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