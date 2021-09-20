السيسي : مصر سارعت في تقديم تقاريرها الطوعية بشأن ما تم تنفيذه من التنمية المستدامة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الظروف التي يمر بها العالم يفرض علينا تحديات شديدة .

وتابع : “نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، يكتسب اليوم أهمية متزايدة مقارنة بأي وقت مضى ، ويجب تحقيق أقصى استفادة مما تنتجه أجندة التنمية المستدامة ، من فرص للتعاون لتمويل التنمية ”.

وأكد أن مصر سارعت في تقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

وقال السيسي، إن مصر حرصت على توطين أهداف التنمية المستدامة، كما سارعت بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، بـ جلسة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقتها مصر كانت هدفا من أهداف التنمية المستدامة.