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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بالغربية.. "العمل الدولية" تعلن رغبتها في المساهمة بمشروعات التمكين الاقتصادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه، الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي  ونشوى بلال من منظمة العمل الدولية.

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في دعم مشروعات التمكين الاقتصادي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

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وأوضح الدكتور طارق رحمي أن محافظة الغربية سعت منذ إنطلاق المبادرة بقرى مركز زفتى إلى تمكين أهلها إقتصادياً من خلال عدة إجراءات منها تنفيذ 11 دورة بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أستفاد منها ١٧٥ مستفيد من خلال تنفيذ ٤٢ مشروع بتكلفة مالية ٥.٤ مليون جنية ، وفرت عدد ٦٥٠٠ فرصة عمل.

 

وأضاف أنه تم أيضا إطلاق برنامج مشروعك والذي نفذ ٥٠٧ مشروع بتكلفة ٦٥.٦ مليون جنية وفرت ١٢٦٩ فرصة عمل، كما ساهمت مديرية التضامن الإجتماعي بتوفير ٧٩ فرصة عمل وتوفير إحتياجات لعدد ٦٣ مشروع ، في حين وفرت مديرية القوى العاملة ١١٥٦ فرصة عمل وتقديم قروض للمرأة المعيلة حيث تم إقراض عدد ٧ سيدات مبلغ ٣٥ ألف جنيه.

 

من جانبه أشار الدكتور عاطف الشبراوي أن برنامج فرصة "إبدأ وإحنا معاك" أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بهدف توفير فرص عمل تتميز بالإستقرار والإستمرارية وضمان الحصول على تأمينات اجتماعية وصحية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى.

 

كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات التي عرضت اليوم في المعرض الذي نظمه المشروع في قرية شرشابة، موجهاً مديري مديريات التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة والتأمين الصحي بالمساهمة كلاً في نطاقه بالتسويق وإقامة المعارض لعرض منتجات أصحاب المشاريع المشاركين بالبرنامج، إلى جانب توفير أماكن لتنفيذ ورش التدريب بالتنسيق مع البرنامج ، مؤكداً أن هذة الخطوة تأتى في إطار توجهات المحافظة لدعم أهالي زفتى وتمكينهم إقتصادياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

من جانبها أوضحت نشوى بلال أن منظمة العمل الدولية لديها الرغبة في المساهمة بمشروعات التمكين الاقتصادي بحياة كريمة، من خلال توفير ورش العمل والتدريبات اللازمة لتدريب الشباب، الفتيات والسيدات على المهن المختلفة داخل قرى مركز زفتى وذلك من خلال مدربين معتمدين بالمنظمة.

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