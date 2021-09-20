سنجر: أجندة التنمية المستدامة الأممية تتوافق مع الرؤية المصرية

علق الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية، على كلمة الرئيس السيسي أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة.



وقال "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كملة الرئيس السيسي اليوم كانت شاملة، وقدمت للمنظمة الدولية ما حققته مصر عبر سنوات من الإعداد، وترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الدولة المصرية المعاصرة".



وأشار إلى أن "كل أجندة التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة تتوافق مع الرؤية المصرية، بل وأن مصر كانت سابقة في تقديم هذه الأجندة للتنمية المستدامة، والتي ترجمت على الأرض بسياسات اتبعتهاالحكومة تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي".



وأوضح أننا "نستطيع أن نرى مصر الآن نموذج يحتذى به أمام العالم".

