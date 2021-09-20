سقطة أخلاقية.. ما مصير مصطفى محمد مع منتخب مصر ؟

لا زالت قصة اللاعب مصطفى محمد لاعب نادي جالاطا سراي التركي، ومنتخب مصر تشكل أزمة لدى اتحاد الكرة والجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر عقب قرار الجهاز الفني بضمه خلال معسكر منتخب مصر المقبل.

مصطفى محمد كان قد صدر منه تصرف غير أخلاقي بعد إحراز هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الجابون وكان على وشك تلقي عقاب من الجهاز الفني لكن تمت إقالته بعد المباراة.

قائمة منتخب مصر.. المحترفين والحُراس

وضمت القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيا وفقًا لاختيارات كارلوس كيروش كل من محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سام مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، أحمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

ووفقا لانفراد لموقع صدى البلد، استقرعصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر علي رباعي حراسة مرمى الفراعنة خلال المواجهتين المقبلتين أمام ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

وكشف مصدر أن عصام الحضري استقر علي ضم كل من محمود جاد ومحمد الشناوي ومحمد أبو جبل والهاني سليمان.

أزمة مصطفى محمد

بعد مباراة الجابون التي فاجأ فيها حسام البدري باستدعاء مصطفى محمد بعد تغيبه عن لقاء أنجولا، جلس حسام البدري على مقاعد البدلاء حتى الرمق الأخير من المباراة التي تأخرت مصر فيها بهدف وحيد.

دفع حسام البدري بمصطفى محمد ليتلقى رأسية من محمد شريف تضعه في إنفراد بالمرمى ليسجل هدف التعادل في آخر الدقائق.

انفجر مصطفى محمد غضبًا قبل أن يهدئه زملائه، ثم تفوه بكلمات غاضبة، قيل أنه وجهها للجهاز الفني.

وكان مصطفى محمد ينتظر عقوبة من حسام البدري قبل أن تتم إقالته بسبب سوء أداء المنتخب المصري.

لماذا ضمه كارلوس كيروش للقائمة ؟

جاء قرار كيروش بضم مصطفى محمد إلى قائمة منتخب مصر من الناحية الفنية مع ترك قرار إيقافه أو من عدمه إلى اتحاد الكرة بشأن واقعته الشهيرة مع حسام البدري المدير الفنى السابق للفراعنة .

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة قراره النهائى بشأن إيقاف مصطفى محمد أو من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مواجهتى ليبيا المقرر إقامتهما فى 9 و 12 أكتوبر المقبل.

سقطة أخلاقية

واعتبر الخبير الكروي خالد بيومي، استدعاء مصطفى محمد لقائمة المنتخب الوطني سقطة أخلاقية، مطالبًا بتوقيع عقاب على اللاعب.

وكتب بيومي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: « بمراجعة القائمة المختارة للاعبين المحترفين المستدعاه من كارلوس كيروش وجهازه المعاون اعتبرها سقطة من الجميع .. استدعاء مصطفي محمد بعد التعدي علي المدير الفني الذي كان يحمل اسم مصر بالتلفظ والجميع شاهد ذالك».

أضاف خالد بيومي: «التحقيق والعقاب واحترام قيمة المنتخب أهم من التأهل لكأس العالم».

موعد مباراتي مصر وليبيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه تم تغيير موعد مباراتي منتخب مصر أمام ليبيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر” جاء فيها:" تعديل جديد في موعد مباراتا مصر وليبيا من الفيفا المباراة الأولي 8 أكتوبر في مصر والثانية 11 أكتوبر في ليبيا".

وكان مقررًا أن تُقام مباراتي مصر وليبيا يومي9، 12 من شهر أكتوبر المقبل على الترتيب.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا صاحبة الصدارة، ويملك الفراعنة في جعبتهم 4 نقاط بفارق نقطتين عن الليبيين.