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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حرص على دعم السياحة بتوجيهات وقرارات مدروسة

صدى البلد

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي كان حريصاً بشكل كبير على إصدار التوجيهات والقرارات التي ترمي إلى تحقيق التنمية للقطاع السياحي، وذلك بتوفير كل الدعم سواء على مستوى المشروعات أو الاهتمام بالمقاصد السياحية العامة، منوها إلى أن الوزارة تسير على خطى واعية لتحقيق المأمول والتقدم الكبير في المجال السياحي والأثري.

 

وأضاف النائب عمرو هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد"، إنه لا يستطيع أحد إنكار حجم الإنجازات الكبيرة التي شهدها القطاع السياحي في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها أن التطوير والعمل الجاد من أجل إحراز تقدم ملحوظ في القطاع السياحي كان نتيجة خطط مدروسة وآليات مطروحة للتطوير تتمثل في إقامة مشاريع عملاقة كان لها الدور الكبير في الترويج للسياحة والآثار في الدولة المصرية.

 

وأكد على أن هذا الأمر الذي عادت نتائجه الإيجابية والملموسة على الاقتصاد المصري، متطرقا في حديثه إلى أن صناعة السياحة تمثل أحد الركائز الهامة للاقتصاد القومي المصري، فهي تساهم بشكل كبير في إجمالي الدخل القومي لما توفره من عملة صعبة وفرص عمل ضخمة.

مصر السياحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقتصاد المصرى الرئيس السيسي

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