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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة اثنين فى إطلاق نار على مدرسة ثانوي بـ فرجينيا الأمريكية

من مكان الحادثة
من مكان الحادثة

ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، إنه سقط  عدد من الضحايا، خلال حادث إطلاق نار في مدرسة "هيريتيج" الثانوية، في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا.

 

وقال ستيف درو ، قائد شرطة نيوبورت نيوز ، إن اثنين من الطلاب يبلغان من العمر 17 عامًا سقطا جرحى بالرصاص الاثنين. 

 

ونُقل طالبان فتى وفتاة على الأقل إلى المستشفيات بعد أن بدا أنهما مصابان أثناء الإخلاء.

 

ذكر ستيف درو رئيس شرطة نيوبورت نيوز، إن المصابين هما شاب وفتاة يبلغان من العمر 17 عاما، ويتلقيان العلاج في المستشفى، مشيرا إلى أن إصابتهما ليست خطرة.

 

وأضاف درو أن "أحد الشابين أصيب برصاصة في جانب وجهه، فيما أصيبت الفتاة  في أسفل ساقها".

 

وأشار إلى أنه "تم إجلاء طلاب المدرسة الثانوية وإرسالهم إلى ملاعب التنس".


وقال درو إن السلطات احتجزت مطلق نار مشتبه به بعد ظهر يوم الاثنين.


وأضاف درو إن المحققين عثروا على سلاح ناري في موقع إطلاق النار .

 

واحتجزت السلطات مطلق النار المشتبه به ، الذي تم تحديده على أنه صبي ، بعد ساعات من إطلاق النار، في مؤتمر صحفي ، دون أن تعلن عن اسمه أو الدوافع وراء إطلاقه للنار.

 

أشار درو إلى اعتقاده في الجريمة: “نعتقد أنهم (مطلق النار والضحايا) يعرفون بعضهم البعض. عندما تسألني عن حقيقة وجود تهديد قد ينال من آخرين (تهديد إجرامي كبير أو إرهابي)، لا أعتقد أن هذا الشخص يريد أن يؤذي المجتمع كله. أعتقد أن سبب الحادثة مشاجرة حول سبب ما، لكني لا أريد التكهن بما يحدث حتى نعرف على وجه اليقين  ما الذي جرى وما أسبابه الكاملة”.

 

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