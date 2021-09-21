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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أبرز أحداث يوم الإثنين داخل محافظة أسوان على مدار الـ24ساعة

أنشطة محافظة أسوان
أنشطة محافظة أسوان خلال 24 ساعة

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة ليوم الإثنين. 

وبدأت الأحداث بلقاء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، السفير السويسري “بول جارنييه”، بحضور الدكتورة فاليرى ليشتي، رئيس مكتب التعاون الدولي، ونائب المحافظ أحمد شعبان، وأيضاً اللواء حازم عزت، السكرتير العام، واللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، إلى جانب فريق عمل التعاون الدولى. 

وتناول اللقاء، استعراض أوجه التعاون التي من أبرزها الخطوات التنفيذية تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية شاملة مكونات الدعم الفني ونشر الوعى ، وفى ختام اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير السويسرى تعبيراً عن التعاون البناء والمثمر بين الجانبين،  وأعقب ذلك قيام اللواء أشرف عطية وبول جارنييه بتفقد مشروع تحسين مياه الشرب والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه لحوالي 95 % ومخطط تشغيله بنهاية العام الحالي من أجل توفير كوب مياه نظيف لأهالى المناطق الأكثر احتياجاً بشرق مدينة أسوان. 

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وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد سيارة فنطاس مياه بسعة 10 م3 سيتم إستغلالها للمساهمة فى دعم السيارات والمعدات الخاصة بتوفير مياه الشرب لأهالى قرى العلاقى بالجودة المطلوبة، حيث يأتي ذلك إستمراراً لحرصه على تكثيف الجهود لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية. 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى ضمن أسطول المعدات والسيارات الجديدة بالخطة الإستثمارية الموحدة 2020/ 2021 بتكلفة إجمالية 26.7 مليون جنيه. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان بقيادة سيد مدنى وبالتعاون مع قوات الأمن بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة بقرية الكاجوج والطريق العام بإجمالى مساحة ألفين و789 م2 .

حيث يأتي ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة ضمن أعمال الموجه الـ 18 لإزالة كافة التعديات وفرض سيطرة الدولة على أراضيها .

وأشار سيد مدنى بأنه تم تكثيف أعمال رفع القمامة وتراكمات الأتربة وتمهيد الأرض وتسويتها بجانب الطريق الرئيسى وذلك لإضفاء الوجه الجمالى عند مدخل قرية منيحة بطول 300 م .

وكانت قد شهدت قرية كلح الجبل بمركز إدفو شمال أسوان، إقامة مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين كانت قد إستمرت لمدة 17 عاماً، وتم الصلح بين العائلتين بتقديم الكفن فى وجود الأجاويد وكبار العائلتين وما يزيد عن حضور 3 آلاف شخصاً من أهالى القرية والقرى المجاورة لها.

ونجحت فرق الصيانة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب بأسوان في وقت قياسى بأعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيلة وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف ميدانى من نائب المحافظ أحمد شعبان.

وكانت قد عقدت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين بمقر الغرفة التجارية للمحافظة حيث تضمنت الندوة التعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها للمواطنين ، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات تنفيذ ذلك والأوراق المطلوبة للتسجيل، بجانب الرد على الإستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات. 

ويأتي ذلك في إطار المجهودات المكثفة إستعداداً للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان حيث يتم تنفيذ أنشطة التوعية عن المنظومة الجديدة، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بهذه المنظومة وأهميتها .

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IMG-20210920-WA0017
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات اخبار أسوان السفير السويسري

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