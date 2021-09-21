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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سمبوسة الشوكولاتة بمذاق مميز

سمبوسة الشوكولاتة
سمبوسة الشوكولاتة

طريقة عمل سمبوسة الشوكولاتة كحلوى خفيفة يمكن تقديمها فى أعياد الميلاد أو للضيوف إليك الطريقة. 
 

إجمالي وقت الطهي1 ساعة
وقت التحضير15 دقيقة
وقت الطبخ45 دقيقة
حصص الوصفة2

 

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خفيفة وصحية.. طريقة عمل فطائر التفاح

مكونات سمبوسة الشوكولاتةللعجين

 

1 كيلو دقيق مكرر
350 جرام سمن
10 جرام حب هيل أسود

للحشو:

500 جرام شوكولاتة بلوك
250 جرام لوز محمص
250 جرام كاجو محمص
100 جرام فستق محمص
1 كيلو سكر
2.5 جرام شكولاتة بيضاء 
زيت القلي
 

طريقة عمل سمبوسة الشوكولاتة
 

1.نخلط معا - الدقيق المكرر والسمن وحبوب الهيل الأسود المطحون. افركي الدقيق جيدًا بين النخيل لدمج السمن جيدًا.

2.أضيفي الماء ببطء واخلطي الدقيق مع العجينة برفق يُغطّى ويُترك جانباً حتى تصبح الحشوة جاهزة.

3.للحشوة ، تذوب الشوكولاتة فوق الغلاية المزدوجة وتضاف إليها الفواكه المجففة والمكسرة.

4.تقسم العجينة إلى أجزاء صغيرة من الكرات 30 جرام لكل منها الآن ، قم بتسطيح كل كرة باستخدام دبوس الأسطوانة في ورقة رقيقة بالطول.

5.قطع من بين والطي في شكل مخروط لملء.

6.املأ المخروط بحشوة الشوكولاتة ودهن الحواف بالماء.

7.اجمع الحواف معًا واجعل ثنية على جانب واحد.
8.أعد الجلجلة وأغلقها تأكد من إغلاق السمبوسة جيدًا.9.الانتهاء من صنع السمبوسة.
10.سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.
11.تُضاف السمبوسة إلى الزيت وتُقلى حتى تصبح ذهبية اللون.

12.عندما تصبح نصف تسوية أثناء القلي ، يمكنك زيادة اللهب إلى مستوى عالٍ قليلًا وتقليها حتى تصبح مقرمشة
13.تصفا على مناديل المطبخ وتقدم. 

مصدر المعلومات موقع food. 

طريقة عمل سمبوسة الشوكولاتة سمبوسة الشوكولاتة سمبوسة الشكولاتة الحلوة

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