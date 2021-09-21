أكثر من ضحايا إنفلونزا الإسبانية.. الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا في وفيات كورونا

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، وصول أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ما يصل إلى 675 ألف حالة وفاة، ليصبح أكثر من ضحايا الانفلونزا الأسبانية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن نظام سفر جوي دولي جديد أمس “الاثنين”، يقضي بفتح السفر ورفع الحظر عن جميع الرعايا الأجانب الذين تم تطعيمهم في أوائل نوفمبر، بما في ذلك أولئك الذين تأثروا حاليًا بحظر السفر الأمريكي.

وبحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، قال جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض: إن "الأهم من ذلك، أن الرعايا الأجانب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة سيطلب منهم التطعيم الكامل".

وأضاف أن المسافرين سيحتاجون إلى إظهار دليل على التطعيم قبل ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وتابع:"سيستمر أيضًا إجراء اختبار كورونا في غضون ثلاثة أيام من المغادرة ويجب إظهار دليل على النتائج السلبية، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تعزيز تتبع جهات الاتصال وإخفائها، ولكن لن يكون هناك تفويض للحجر الصحي".

يشار إلى أنه بدأ الحظر الأمريكي على السفر غير الضروري منذ أوائل عام 2020، بدءًا من الصين ثم توسع ليشمل الزوار من إيران والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والمناطق الـ 29 في منطقة شنجن الأوروبية والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند.

وألمح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، إلى القرار في وقت سابق اليوم الاثنين، وغرد:"جنبًا إلى جنب مع زملائي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، نعمل بجد لرفع حظر السفر على الأوروبيين.. آمل أن يكون هناك إعلان إيجابي قريبًا".