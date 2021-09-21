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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الجيزة تختتم فعاليات قافلة حياة كريمة بقرية صول

صدى البلد

 

في إطار المشاركة فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والتي تشارك بها وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اختتمت ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، فعاليات القافلة الثقافية بقرية صول بمركز الشباب، تضمن الختام باقة متنوعة من الأنشطة، منها فقرات الإنشاد الديني لفرقة الفيوم على خشبة المسرح المتنقل منها "سيدنا النبي، سلاما لطه، صلوا عليه، يا رسول الله"،  بجانب فقرة لاكتشاف وتقديم المواهب الشابة بمدينة أطفيح في مجال  الانشاد الديني.

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وعلى هامش القافلة نفذ مدير قصر ثقافة العياط مجموعة من ورش الفنون التشكيلية لتعليم رسم البورتريه بالفحم وألوان الجواش، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية ضم الأعمال الفنية لمواهب القرية، وذلك بحضور محمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح، ومدير مكتبة صول، ومدير مكتبة أطفيح.

مبادرة حياة كريمة حياة كريمة إنجازات حياة كريمة ثقافة

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