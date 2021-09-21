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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا يضرب الصين من جديد.. عدد الإصابات يرتفع

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 42 إصابة محلية بالفيروس، و30 قادمة من الخارج، كما أنها لم تسجل أي حالات وفاة.

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الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية تحذيرها من الوباء كورونا ، كوفيد 19، خلال الساعات الماضية، مشددة على إن الوباء يزداد في العالم، برغم اللقاحات، وبرغم التطعيم بأكثر من 5 مليار جرعة لقاح، فيما يقول علماء إنه بسبب متحورات الفيروس، الذي يستمر في إصابة البعض ، لكن بانخفاض واضح في معدل الوفيات.

 

ووفق ماذكرت صحف دولية وشبكة آر تي، فقد قالت منظمة الصحة العالمية، إنه خلال الساعات الـ24 الماضية في كل العالم، تم رصد إصابة  نحو 450 ألف وأكثر من 7 آلاف وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

 

وأفادت إحصائية منظمة الصحة العالمية، الإثنين، برصد 453600 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 503 آلاف في بيانات الأحد، ليرتفع عدد الحالات العام في العالم إلى مستوى 228.394 مليون.

 

وأضافت المنظمة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7287 وفاة جديدة جراء المرض مقارنة مع 7665 في إحصائية الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في العالم إلى 4690186 متوفيا.

 

وسبق أن توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم سيتجاوز حاجز 300 مليون حالة في أوائل العام المقبل.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 التطعيم كورونا في الصين

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