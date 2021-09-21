تحذير أمريكي من خطر جديد يهدد العالم بسبب كورونا

أطلق كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، تحذيرا مهما للعالم من انتشار "المتحور الوحش" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال فاوتشي، في حوار لفضائية "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إن المتحور "الوحش" يبدو ضعيفا بالمقاربة مع متحور دلتا، إذ من المتوقع أن يبدأ في الانتشار قريبا جدا وبسرعة مخيفة.

فيما أكد ضرورة تلقي اللقاحات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لأنها تساعد على مكافحة تفشي الوباء والقضاء على المتغيرات الأخرى المحتملة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام فقط من إعلان لمنظمة الصحة العالمية، حيث أشارت الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا، إلى إن متغير دلتا لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق، حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد الانتشار.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحّة العالمية في وقت سابق، أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا تدعى "مو" تم رصدها للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي.