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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. نداء عاجل من مجلس السيادة لجموع الشعب

السودان
السودان

نقلت " سي إن إن عربية" في نبأ عاجل عن عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، قوله لجموع الشعب: “هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال”.

وكانت قناة “روسيا اليوم” أفادت في وقت سابق بأن قوات الدعم السريع في السودان أعلنت اليوم، السبت، عن ضبطها شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا.

وأعلن السودان في وقت سابق عن ضبط ضبط كميات من الأسلحة بينها دانات ومتفجرات بمنطقة قبول جنوب مدينة سواكن.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، تمكنت قوات الدعم السريع بالبحر الأحمر، من ضبط متفجرات بمنطقة قبول جنوب سواكن، بعد وصول معلومة إلى قيادة القطاع.

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وحسب الوكالة السودانية، شملت المتفجرات 69 دانة (B - 10) مضادة للدروع والطيران ومصفحات نقل الجنود.

وأشاد والي البحر الأحمر، عبد الله شنقراي، بالدور الوطني المتعاظم لقوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مكتسبات البلاد.

يذكر أن السودان صادر في وقت سابق من الشهر الجاري، أسلحة مهربة من إثيوبيا، واتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة بحقها. 

وقالت لجنة ازالة التمكين إن السلطات تمكنت من ضبط شحنة اسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس أبابا.

وبحسب عضو اللجنة وجدي صالح، فإن الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقاً تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية.

فيما قالت صحيفة "السوداني" إن شحنة الأسلحة المضبوطة في مطار الخرطوم تشمل بنادق وذخيرة.

السودان مجلس السيادة السوداني البحر الأحمر ليبيا أسلحة وذخائر متفجرات قوات الدعم السريع

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