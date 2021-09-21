عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رجل وطنى من الطراز الأول.. محافظ بورسعيد ينعي المشير طنطاوي

صدى البلد

نعى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بالنيابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية والأمنية  بخالص الأسى والحزن، المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله رحمة واسعة ، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء ، مؤكدا أنه رجل المهام الصعبة ذو رؤية ثاقبة  تحمل الكثير في سبيل وطنه ، مشيرا إلى أن مصر فقدت رجل من أخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.


وأضاف " المحافظ "، أن  المشير طنطاوي رحمه الله ،  كان مثالا عظيما للوطنية الصادقة، وكان نموذجا وطرازا وطنيا فريدا، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم آهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يخلف مصر فيه خيرا، وخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الأبطال".

 

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام وزير الدفاع الأسبق، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ86 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر ، ورحل " المشير طنطاوى " بعد مسيرة طويلة مشرفة بذل خلالها الكثير فى سبيل رفعة وطنه، قائداً فى صفوف القوات المسلحة خلال حروب مصر الحاسمة، ووزيرا للدفاع عبر سنوات صعبة.

 

ثم رئيساً للمجلس العسكرى الذى أدار دفة البلاد فى فترة شديدة الدقة ، حيث حمل وأعضاء المجلس العسكرى حينها، أمانة ومسؤولية وطن، فى فترة من أدق فترات تاريخه، تحملوا خلالها الكثير والكثير من أجل هدف واحد، هو الحفاظ على استقرار الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه، وفاء لما أقسموا عليه.

ترشيحاتنا

بريء من أي دم .. ماذا قال السيسي عن وفاة المشير طنطاوي ؟

وزير الرى يصل إلى دبى للمشاركة في "المنتدى العربي الخامس للمياه"

خاض 4 حروب وأنقذ الدولة المصرية.. ما لا تعرفه عن تاريخ المشير طنطاوي وخداعه للعدو

وزير الكهرباء يشارك بالمؤتمر السنوي العام الـ 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

رسالة تهديد من دمية ترعب شابًا بعد شرائه منزلا جديدا

حزب الأمة السوداني يدين محاولة الانقلاب الفاشلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

السيسي يصدر قرارين عقب وفاة المشير طنطاوي

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

بعد قرار المحكمة الرياضية في قضية النقاز.. ميدو يفتح النار على مجلس الإدارة

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

الاتحاد الأوروبي ينعى المشير طنطاوى.. خدم بلاده لعقود طويلة وقام بأدوار هامة

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

جنازة عسكرية للمشير طنطاوي من مسجده بالتجمع الخامس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

فيديو

3 عمليات جراحية.. تفاصيل خناقة عمر العريان في لبنان.. فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

اﻟﻤﺰﻳﺪ