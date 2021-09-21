الإفتاء: يجوز قراءة القرآن دون وضوء في حالة واحدة فقط

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء ؟.. سؤال أجاب عليه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأضاف "ممدوح" قائلًا: يجوز، لكن لا يجوز مس المصحف.. وقد يقول البعض كيف أقرأ القرآن الكريم دون أن أمس المصحف؟ نجيب بأن ذلك يكون بأن تقرأ مما تحفظ من سور وآيات القرآن الكريم.

سؤال أجاب عنه الدكتور محمود حيدر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.



وأجاب "حيدر" قائلًا: إن كثيرًا من الناس يفهمون الأحكام خطأ، فالقرآن الكريم أى المصحف الورقي لا يمسه إلا المطهرون، أما من كان جنبًا وقرأ القرآن من الموبايل فلا حرج فى ذلك لأن القرآن الذى على الهاتف هو برنامج إلكتروني وهو لا يدخل فى حكم المصحف الورقي.



وأشار قائلًا: إلى أنه لو قولنا لا يقرأ القرآن إلا من كان متوضئًا فنكون بذلك قفلنا باب القراءة على كثير من الناس، لكن الفقهاء وغيرهم من الشافعية نصوا على أن قارئ القرآن يجوز له ان يقرأ وهو على حدث أى محدث حدثًا أصغر بشرط أن لا يمس المصحف الورقي.



وتابع: إلا أن البعض يقول ان من يقرأ القرآن من الهاتف وهو جنب فهذا لا يجعله يتعبد بقراءة القرآن وهو ليس على وضوء، مُشيرًا إلى أن الممنوع فقط هو أن يدخل الإنسان الجنب فى الصلاة أو أن يمس المصحف وهو على غير وضوء، فكل من يريدون أن يقرأوا القرآن وهم على غير طهارة أى محدثون حدثا أصغر فيقرأون القرآن ويذكرون الله عز وجل فهذا من قبيل الذكر ولكن لا يمسون المصحف الورقي.

يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين



قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء،إنه يجوز للشخص القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين.

وأوضح «عويضة» خلال إجابته عن سؤال: «ما حُكم مراجعة القرآن المحفوظ من المُصحف، دون وضوء؟»،أن بعض الفقهاء أجازوا عند الحاجة مراجعة الورد أو المحفوظ من المصحف ولمسه دون وضوء، على قول من أجاز لمس المصحف لغير المتوضئ.

وتابع: أي أنه يجوز للشخص القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء إذا احتاج أن يُراجع ما يحفظ من السور، والحالة الثانية تكون إذا احتاج مراجعة الورد اليومي.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها إلى أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن على أي حال وبغير وضوء باستثناء قراءته من المصحف.

حكم قراءة القرآن بغير وضوء

وأوضح «عثمان» فى إجابته عن سؤال: « هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن؟» أنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن إلا إذا كانت من المصحف؛ فليزم عندئذ الوضوء لأنه كتابُ لا يمسه إلا المطهرون.

وأشار إلى أن من كان يتعلم أو يُعلم وأراد أن يمسك المصحف دون وضوء فهذا يُعفى عنه من أجل أنه يتعلم ففى مثل هذه الحالة نأخذ بقول المالكية أن هذا معفو عنه ويمكن أن يمسك المصحف بغير وضوء.

مس الحائض المصحف



وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز للحائض مس المصحف لقراءة الورد اليومي لها.

وأضاف المركز في فتوى لها، أن بعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفزين (الجونتي) وما شابه، لكن إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحف.

وأشار إلى أن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.

وذكر أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.