حكم الزكاة على مال الوديعة البنكية.. الإفتاء تجيب

حكم الزكاة على مال الوديعة البنكية.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومن خلال البث المباشر، سؤالاً تقول صاحبته: "أعمل أنا وزوجي موظفين بالحكومة ولدينا مبلغ في البنك بلغ النصاب، والفائدة التي تخرج منه نستخدمها في حياتنا المعيشية فهل عليه زكاة؟".

حكم الزكاة على مال الوديعة البنكية

وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" نعم هذا المال عليه زكاة، من الأرباح 10% فقط، أما أصل المال أو الوديعة فلا نحسب عليها شيء، إذا كان السؤال كما ذكرتي".

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هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» يقول صاحبه: «هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فى الوديعة البنكية تجب على المسلم بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها وهي: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة.

وأوضح أمين الفتوى فى إجابته عن السؤال الوارد أن النصاب الشرعي، هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.

واختتم أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام.

كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.

حكم فوائد الوديعة البنكية

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال؛ فهى من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضح« شلبى» خلال إجابته عن سؤال: «هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟»، أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.

وتابع أن القسم الثانى من الودائع البنكية هو: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع.

وبين أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيقا لمصالحهم، وحفظا لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.

الوديعة البنكية حلال أم حرام

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يمكن للإنسان أن يضع أمواله في البنك في صورة وديعة، يعيش من فوائدها في مصر ولا حُرمة في ذلك.

وأضاف محمد وسام، في إجابته عن سؤال «هل الوديعة البنكية حلال أم حرام؟»، أن الخلاف فى معاملات البنوك ليس خلافًا على الربا فلم يقل أحدًا من المسلمين أن الربا حلال، فالخلاف ليس في هل الربا حلال أم حرام، فقد أجمع المسلمون على أن الربا حرام لكن الخلاف فى هذه المعاملة الحديثة التى لم تكن موجودة فى زمن سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- ولا في زمن المذاهب الفقهية المتبوعة.

وتابع: "لذلك لم يتحدثوا عنها إلا أننا في هذا العصر وقد دخلت علينا هذه المعاملة الحديثة حين نظرنا إليها وجدنا أنها لا علاقة لها بالربا، بل هي معاملة حديثة نستطيع أن نقول بحلها، بل إنها تأتي بعكس مقصود الربا".

وأشار إلى أنه يمكن للإنسان أن يضع أمواله في البنك في صورة وديعة، يعيش من فوائدها، ولا شيء عليه فى ذلك.