د. محمد العزب: يمكن القضاء على بعض السرطانات بالوعي والكشف المبكر

خلال المنتدى العربي لصحة المرأة..

أكد الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ورئيس المنتدى أن هناك رؤية وفكر مختلف فى مصر يستهدفان المواطن بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وتمثل هذا الأمر فى الحملات الرئاسية وأبرزها حملة 100 مليون صحة، والمبادرة المصرية لصحة المرأة والتى تواجه مرض سرطان الثدى من خلال التوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر وتوفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات.

جاء ذلك خلال انطلاق المنتدى العربي لصحة المرأة femi health arab forum" الذي عقد بالقاهرة تحت شعار "المرأة والسرطان .. من الوقاية إلى التعافي" برعاية الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم برئاسة الدكتور محمد العزب بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبحضور كلًا من وزيرة التضامن الاجتماعى د. نيفين قباج، و د. أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية، و د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعدد من الجهات والمنظمات الرسمية، وكبار الأطباء والفنانين والشخصيات العامة.

وأضاف الدكتور محمد العزب: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير للراعى الأول لصحة المرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولوزارة الصحة اللى استطاعت تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة بشكل مثير للإعجاب والتقدير"، مشيرا إلى أن المنتدى يهدف إلى توصيل المعلومة بشكل بسيط لكل السيدات خصوصا وأن هناك أنواع من السرطان نستطيع القضاء عليها من خلال الوقاية والوعى والكشف المبكر عنها.

ومن جانبه قال الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية السفير ناصر القحطانى، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه النهوض بصحة المرأة فى الوطن العربي، أبرزها نقص البنية التحتية اللازمة، وبعض الأعراف الاجتماعية التي تعيق التعامل مع صحة المرأة، ولكن هناك أمل للتكاتف للنهوض بصحة المرأة، مضيفا أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة رفع الوعى الصحي لدى المرأة العربية بشأن أمراض السرطان.

وخلال كلمتها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذا المنتدى يعد منصة ناجحة لمواجهة أمراض السرطان ورفع الوعى بأهمية الكشف المبكر، ويتوافق المنتدى مع مبادرة "المحفظة الوردية" التي أطلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن الأول من أكتوبر أصبح يومًا عربيًا للتوعية بسرطان الثدى.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحياة بصحة هي أول وأهم حقوق الإنسان، خصوصا المرأة التي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصري، مشيرة إلى أن افتقاد الموارد المالية ليست دائما المشكلة الأساسية التي يواجهها المجتمع إنما أحيانا تكون المشكلة الرئيسية هي افتقاد الوعي والتعليم الجيد والرعاية الصحية ، فالمرأة التي تتمتع بصحة جيدة ووعي جيد تستطيع المشاركة في كافة مناحي الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية بشكل جيد.

وأشارت قباج خلال كلمتها بمؤتمر المنتدى العربي لصحة المرأة، إلى أن سرطان الثدي هو الأعلى انتشارا بين السرطانات التي تصيب المرأة بنسبة تصل إلى ٣٥٪، يليه سرطان الكبد بنسبة ١٤٪، ثم سرطان الغدد الليمفاوية بنسبة تتراوح بين ٥ - ٧ ٪، ثم سرطان المبيض وعنق الرحم بنسبة أقل من ٥٪ ، محذرة من أن هناك ٦٨ ألف حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي منها ٤١ الف حالة وفيات وهو رقم مقلق لأنه يشير إلى قلة الوعي بأهمية وطرق الكشف المبكر عن المرض خصوصا مع ارتفاع فرص التعافي التي تصل إلى ٩٨٪ إذا تم اكتشاف المرض مبكرا.

وأكدت وزيرة التضامن أنه ما زال هناك افتقار للخدمات الصحية الجيدة في الريف خصوصا فيما يخص السيدات نظرا لقلة عدد الطبيبات اللاتي تعملن في المناطق النائية والحدودية، فضلا عن انتشار عادات الختان والزواج المبكر مما يضع أعباء صحية ونفسية وجسدية على المرأة، وكذلك افتقاد عناصر النظافة وسبل الوقاية وتجنب العدوى، وتكرار الحمل والولادة وتراجع الوعي بالصحة الإنجابية، وهو ما دفع الدولة لوضع صحة المرأة على قمة أولوياتها بإطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التي تشمل الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، لافتة أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بدعم تلك القضية من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في في مجال صحة المرأة، وزيادة عدد الرائدات المجتمعيات من ٢٥٠٠ رائدة إلى ٢٠ ألف رائدة سيكون ضمن مهامهم التوعية بطرق الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الكترونية للمؤسسات الأهلية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي واكتشاف المناطق الأكثر افتقارا للخدمات المختلفة منها الخدمات الصحية.

وتقدمت القباج بالشكر لكل مؤسسات الدولة الداعمة لقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، ولمنتدى صحة المرأة والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم لجهودها الملموسة في تسليط الضوء على قضايا صحة المرأة.

يذكر أن المنتدى العربي لصحة المرأة يهدف إلى إلقاء الضوء على السرطانات التي تهدد صحة المرأة وخاصة سرطان الثدي والجهاز التناسلي مثل سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم، وكذلك رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرأة العربية لتجنب الإصابة بأمراض السرطان الأكثر انتشارا بين المرأة، وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر.

المنتدى العربي لصحة المرأة

أعمال المنتدى العربي لصحة المرأة

جانب من المنتدى العربي لصحة المرأة

المنتدى العربي لصحة المرأة