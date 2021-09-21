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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان كاب.. درة تتألق من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية

الفنانة درة
الفنانة درة

نشرت الفنانة درة صور جديدة من فعليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت درة في الصور باطلالة فاتنة، مرتدية فستان كاب باللون الاسود، رافعة شعرها الي أعلي، مع بعض الاكسسوارات فضية اللون، وشنطة باللونين الفضي والأسود.

 

وعلقت درة علي الصور، كاتبة: “شكرا #أيام_القاهرة_للدراما_العربية على التكريم”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ درة، كالاتي: “قمر يا درة - ايه الجمال دا - مبروك يا احلي درة”.

 

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وتحدثت الفنانة درة، عن كواليس دورها في  فيلم الكاهن، قائلة:"فيلم مهم جدا وبه مشاهد كثيرة جدا أكشن ويجمع كوكبة كبيرة من النجوم".

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" هناك مجموعة من الفنانين لا يرون أن المظهر العام والانسياق نحو الموضة والأزياء جانب مهم في حياتهم، وعلى النقيض توجد فئة أخرى تشجع الموضة بشكل كبير.

 

وأشارت إلي أنها أثرت بأناقة فنانات الزمن الجميل مثل سعاد حسني، ونادية الجندي.

 

وكشفت الفنانة درة، عن حبها للفاشون والموضى، قائلة:"أنا بحب اللبس والموضى وبتابع عروض الأزياء"، متابعة:"من صغري وأنا بحب اصمم ملابس".

 

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