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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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جامعة حلوان : لدينا مخطط لمواعيد تلقى لقاح كورونا للطلاب.. ونهدف لتطعيم 2000 طالب يومياً

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 جامعة حلوان :

مخطط لمواعيد تلقى لقاح كورونا للطلاب

نستهدف تطعيم 2000 طالب بلقاح كورونا يوميا

6 أماكن لتلقى لقاح كورونا لمنتسبيها

 

أعنلت جامعة حلوان عن بدء حملات تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس و الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مقار مخصصة لتطعيم بالحرم الجامعي

ويتم  خلال الفترة الحالية تطعيم الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما التطعيم للطلاب المستجدين بمبنى ٣ وإجراء الكشف الطبي لهم، أما طلاب السنوات المتكررة يتم تطعيمهم بمبنى ٥.


وصرحت الادارة الطبية لجامعة حلوان انه تم وضع جدول لمواعيد  تطعيم طلاب الجامعة حيث يتم   تطعيم الطالبات أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والطلبة الذكور أيام الاثنين والأربعاء.


وأشارت الإدارة الطبية لجامعة حلوان إلى أن الأعداد المستهدفة يوميا تقدر بـ ١٥٠٠ من طلاب السنوات المتكررة، و٥٠٠ للطلاب الجدد يوميا ويتزايد المستهدف كل أسبوع.


وقد شمل  مخطط الجامعة  إجمالا تطعيم ٣٥ الف طالب وطالبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الأولى على أن يتم استهداف تطعيم كافة المنتسبين لجامعة حلوان خلال الفترة القادمة .


وتوفر الجامعة مجموعة من الأماكن والنقاط المخصصة للتطعيم منها الموجودة بالقطاع الخارجى في كلية التربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، وكلية هندسة المطرية، أما في الحرم الجامعى يؤجد مبنى ٣ ومبنى ٥، وكذلك مستشفى الطلبة.  

 

وقد بدأ تطعيم الطلاب بالمصل المضاد لفيروس كورونا بجامعة حلوان  منذ يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١ وتستمر حملة التطعيم حتى الآن حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على المصل حتى الآن ١٢٢٨٥ طالبا وطالبة من الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما تم إجراء الكشف الطبي لعدد ٣٤٨ طالبا مستجد تم تطعيم ٢٦٠ منهم والباقي اقل من ١٨ عاما او من الحاصلين على المصل سابقا او ممن لديهم موانع للتطعيم.

وتتم أعمال الكشف الطبي وتلقى الطلاب التطعيمات تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، الدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجي.


وقد حددت الجامعة خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي والحصول على اللقاح للطلاب الجدد من خلال الخطوات التالية وهي:

١- يقوم الطالب المتقدم للكشف بالتسجيل على الموقع الالكترونى لوزارة الصحة وذلك لحجز التطعيم الخاص بفيروس كورونا للحصول عليه في نفس موعد الحضور للكشف الطبي بالجامعة من خلال الرابط التالي :
https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home 
ويجب على الطالب الاحتفاظ بالكود الذي يظهر له والمكون من ٢٠ رقم حتى يتم إجراء التطعيم له.

٢- يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي http://App2.helwan.edu.eg/Detmed والذي يتم فتحه للطلاب إعتبارا من يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

٣- يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

٤- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

٥- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية مبنى رقم ٣ بالحرم الجامعى للجامعة وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك إعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصراً.

 

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