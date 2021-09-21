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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أحمد أدريس|الثعلب الذي استخدم اللغة النوبية لمراوغة الإسرائيليين في حرب أكتوبر

البطل أحمد أدريس
البطل أحمد أدريس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحل اليوم بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذي حير العدو الإسرائيلي بشفرتة السرية التي كانت سبب من أسباب الفوز بالحرب، بعد أن كانت جميع المراسلات التي تتم بين وحدات القوات المسلحة معروفة ومكشوفة من قبل الجيش الإسرائيلي.

فمن هو البطل الصول «أحمد أدريس» صاحب فكرة الشفرة النوبية التي أستخدمها السادات لخداع الجانب الإسرائيلي؟

حياة أحمد أدريس

أحمد محمد أحمد أدريس ابن النوبة من قرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، دخل الجيش المصري كمتطوع عام 1954، وشارك في الحرب ضد العان الثلاثي، وبقي في صحراء سيناء حتي حرب 1957 وحتي حرب اليمن وبعدها دخل حرب 1967.

كما شارك في أكتوبر 1973 وكان له فضل كبير في انتصار قواتنا المسلحة في الحرب عن طريق أقتراحة فكرة استخدام اللغة النوبية القديمة كشفرة يتم إرسال التعليمات والأوامر من خلالها إلى كل أفرع القوات المسلحة والقوات التي على الجبهة.

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أقسام اللغة النوبية

تنقسم اللغة النوبية إلى قسمين بين أهلها وهما "لهجة نوبة الكنوز"، و"لهجة نوبة الفديكا"، ويعود أصل "الكنزية" إلى اللهجة "الدنقلاوية" نسبة إلى دنقلة فى السودان، بينما يعود أصل "الفديكا" إلى اللهجة "المحسية"، التى كان يتحدث بها سكان شمال السودان.

خطة تطبيق اللغة النوبية 

بعد تولى الرئيس السادات الحكم بـ 3 أشهر كان الجيش الإسرائيلي سيتطيع أن يعترض ويفك الشفرات المصرية التي كان يستخدمها الجيش في إرسال التعليمات إلى عناصر القوات المسلحة، وظل الجيش المصرى نحو 7 أيام لا يستطيع إرسال إشارات داخلية بين قياداته.

ظهر الصول أحمد أدريس فكرة أستخدام اللغة النوبية القديمة التي لا يعمها إلا المواطنين النوبيين فقط، وبعد موافقة الرئيس أبور السادات على الفكرة، تم الاتفاق على استخدام اللغة النوبية كشفرة وتمت الاستعانة بالمجندين النوبيين والذين بلغ عددهم نحو 70 مجنداً من حرس الحدود لإرسال واستقبال الشفرات.

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تم تدريب جميع الجنود النوبيين الذي تم إختيارهم، وذهبوا جميعاً خلف الخطوط لتبليغ الرسائل بداية من عام 1971 حتى حرب 1973.

أشهر الكلمات النوبية المستخدمة في الحرب

ومن أشهر الكلمات النوبية التي كانت تستخدم كانت كلمة «أوشريا» وهى الكلمة الأشهر فى قاموس الشفرات النوبية بحرب أكتوبر ومعناها العربى «اضرب»، وجملة «ساع آوى» التى تعنى «الساعة الثانية»، وبتلقى كل الوحدات كلمة أوشريا وكلمة ساع آوى بدأت ساعة الصفر لتنطلق جميع أفراد القوات المسلحة لعبور قناة السويس وفتح الثغرات في حصن بارليف وتحطيم الجيش الإسرائيلي وتحقيق الانتصار العظيم.

حرب أكتوب الجيش الإسرائيلي أحمد ادريس النوبة اللغة النوبية اللغة النوبية القديمة

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