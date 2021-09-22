في إطار الحملة الدعائية.. السياحة والآثار تروج لمحافظة الغربية ومواقعها الأثرية

احتفالاً بيوم السياحة العالمي

نشرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجياً عن محافظة مصرية جديدة وهي محافظة الغربية.

وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وتستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

- محافظة الغربية:

تعد محافظة الغربية من محافظات الوجه البحري حيث تقع في قلب دلتا نهر النيل لوجودها بين فرعي دمياط ورشيد، لذا يتميز جوها ومناخها بالاعتدال، وتشتهر المحافظة وخاصاً مدينة طنطا بصناعة الكتان والنسيج وصناعة حلوى المشبك، إلى جانب تميزها بتحف الهندسة المعمارية وثقافة العصر الحديث.

وتتمتع بالعديد من المواقع الأثرية الهامة من بينها مدينة سمنود، بالإضافة إلى عدد من المتاحف والأماكن الأثرية منها قرية بهبيت الحجارة، وكنيسة الشهيد أبانوب، وسبيل علي بك الكبير، وقبة ومئذنة مسجد السيد البدوي، ومسجد المتولي، ومسجد العمري.

