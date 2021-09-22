بإطلالة كاجول.. هيفاء وهبي تخطف قلوب متابعيها

نشرت المطربة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي ، في الصورة بإطلالة كاجول أنيقة مما أثار إعجاب متابعيها.

ومن أحدث أغاني هيفاء وهبي ، كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.



وحلت المطربة هيفاء وهبي، ضيفة على التليفزيون المصري، وكشفت تفاصيل حفلاتها بمصر، ورأيها في التطوير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.



حب هيفاء وهبي لمصر



قالت الفنانة هيفاء وهبي، تعليقا على الأوضاع في لبنان:" نحن في حاجة إلى دعوات الكثيرين، ولبنان جوة قلبي ومن مصر أرسلت رسالة للبنان وأكدت فيها أنني أحبه".



وقالت هيفاء وهبي في تصريحات لها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" بقالنا فترة كبيرة مشفناش يوم حلو في لبنان ونتمنى ان تتحسن الاوضاع".



وأكملت هيفاء : " أنا أحب مصر من زمان وأحب المصريين، وفي أزمة لبنان حسيت قد ايه مصر وقفت معنا بالدعم الغذائي والقوافل الطبية ".



ولفتت إلى أن مصر تفتح أبوابها دائما للبنان ولو أنا مش موجودة في لبنان هكون في مصر وربنا يحفظ مصر وبشعر أنها بلدي، وإحنا بنشوف في مصر استضافة وكرم"، مضيفة:" أنا عارفة لما يكون فيه مشكلة في لبنان مصر تفتح ذراعيها لنا ".



وقالت الفنانة هيفاء وهبي، إن فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على العالم بأكمله، مضيفة:" سعيدة بتواجدي في مصر ومنبهرة بحجم التطوير الكبير في مدينة العلمين ".