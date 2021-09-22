صابرين تكشف تفاصيل فيلم عروستي.. وتتحدث عن مواهب أولادها| فيديو

كشفت الفنانة صابرين في لقائها مع عدسة صدى البلد، تفاصيل أحدث أعمالها الذي يحمل أسم عروستي، كما كشفت عن أعمالها القادمة وداعبت أولادها أمام الكاميرا وكشفت عن هوايتهم ومن منهم يحب أن يدخل التمثيل ومتمسك به، ومن لايفكر في الأمر، وأكدت أنها تتركهم يفعلوا مايحبوه.

كشفت الفنانة صابرين عن سر غياب الفنان أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلمه الجديد “عروستى”، والذى يقام حاليا بإحدى دور العرض بـ 6 أكتوبر.

وقالت صابرين فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أن سر غياب أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلم “عروستى” كونه خارج مصر، وتحديدا فى دبى، ولم يستطع العودة قبل عرض الفيلم بسبب تأخر طائرته.

أبطال مسلسل 100 وش

وحرص عدد من أبطال مسلسل "100 وش" الذى عرض فى رمضان الماضى على حضور العرض الخاص لـ فيلم ”عروستى".

ووجه أبطال مسلسل 100 وش التهنئة إلى أبطال فيلم “عروستى” فى العرض الخاص الذى يقام حاليا بإحدى دور العرض فى منطقة 6 أكتوبر.

وكان أبطال فيلم عروستي توافدوا على العرض الخاص، ولم يستطع الفنان أحمد حاتم التواجد بالعرض وحرصت جميلة عوض على الاتصال به وجعلته يتفاعل مع الجمهور لايف.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجاري.

فيلم عروستى

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، إضافة كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

وكانت جميلة عوض، أوضحت أنها كانت تحب كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.

وعقبت جميلة عوض أنه يوجد بعض الأعمال المعروضة عليها للموسم الرمضاني القادم 2022، ولكنها لم تتخذ القرار بعد بشأن تلك الأعمال الدرامية.

بينما نشر الفنان أحمد حاتم التريلر الرسمي لفيلمه القادم عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلاً: "يعني أنا اتلعب معايا عروستي؟".