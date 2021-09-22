عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتفاق على سرية محادثات مكافحة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم الأربعاء إن اجتماعه مع نظيره الروسي كان "مثمرًا"، حيث تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها استراتيجيات لمكافحة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.


والتقى ميلي مع رئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، لمدة ست ساعات في هلسنكي، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.


وقال ميلي إن الاجتماع كان "مثمرًا"، مضيفًا: "عندما يتواصل القادة العسكريون للقوى العظمى، يكون العالم مكانًا أكثر أمانًا".


بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل ديفيد باتلر، "كان الاجتماع استمرارًا للمحادثات الهادفة إلى تحسين اتصالات القيادة العسكرية بين البلدين لأغراض الحد من المخاطر وإزالة الصراع العملياتي".


وأضاف باتلر "إنه تماشيا مع الممارسات السابقة، اتفق المسؤولان على إبقاء تفاصيل محادثتهما سرية".


تأتي المحادثة بين الجنرالين بعد أن أكملت الولايات المتحدة انسحاب قواتها من أفغانستان. 

رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي الولايات المتحدة الجنرال فاليري جيراسيموف هيئة الأركان الأمريكية

ترشيحاتنا

‎شكري يلقي كلمة مصر أمام المائدة المستديرة لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد عمل ديربان

الصين: فيروس كورونا بدأ الانتشار من الولايات المتحدة| تفاصيل

مطار القاهرة يستقبل 1.5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا بعد قليل

بحضور الوزراء وقيادات الجيش.. بدء عزاء المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

غنى في الشوارع بالجيتار.. حكاية صعود مصطفى قمر نجم التسعينات

السعودية.. تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس يكشف موعد الدخول في ذروة الموجة الرابعة من كورونا

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في الشرق الأوسط

قفزة مفاجئة.. الأردن يسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

خاص | بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

بعد خصم 300 ألف جنيه.. جلسة عاصفة بين الخطيب وموسيمانى ولاعبي الأهلي

اللجنة الأوليمبية تستبعد طاهر أبو زيد من انتخابات نادي الشمس

نادر نور الدين: تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه أمام سد النهضة ليس هينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

المزيد

ساحة رأي

محمد عزت يكتب: تنشيط السياحة بالأقصر والتنمية المستدامة

رجب الشرنوبي يكتب: تعليم كفر الشيخ.. تخرج عن الحداد العام!!!

مروة حمودة تكتب: للخلاف وجه أخر

د. إنجي إبراهيم تكتب: التهاب الأعصاب الطرفية لمرضي السكر

أحمد شيخو يكتب: مسارات الحلول الديمقراطية للمنطقة

هبة مصطفي تكتب: رثاء البطل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ