بعد إشهار إفلاسه.. خصم 12 نقطة من رصيد فريق إنجليزي يدربه روني

قررت رابطة كرة القدم الإنجليزية اليوم، الأربعاء، خصم 12 نقطة من رصيد فريق ديربي كاونتي الذي يشرف عليه تدريبيا نجم مانشستر يونايتد السابق “واين روني”، وذلك بعد إشهار إفلاسه.

ويخضع ديربي بالفعل لعقوبة منع قيد لاعبين جدد، مع احتمال خصم نقاط إضافية من رصيده لانتهاكه القواعد المالية للرابطة في وقت سابق.

وقال النادي يوم الجمعة الماضي، إن "عددا من التطورات" أدت إلى هذا القرار بينها عدم تحديد مشتر للنادي والتأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على إيرادات النادي.

وقال روني الذي يخوض مع ديربي أولى تجاربه التدريبية "رددت مرات عدة التزامي تجاه هذا النادي ومجموعة اللاعبين والجهاز الفني.. يهمني أمرهم، ولهذا السبب سأستمر في بذل كل ما في وسعي لمساعدتنا في تجاوز هذا الأمر".