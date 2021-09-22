محدش يخاف| الأرصاد تكشف موعد هطول الأمطار .. فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن يوم الجمعة المقبل سيشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام فصل الخريف الذى يشهد تقلبات جوية، لافتة إلي أن بدءًا من الغد ستنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 5 درجات حسب كل منطقة من أنحاء البلاد.



وتابعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد سقوط أمطار من يوم الجمعة المقبل، على سواحل البلاد ومدن القناة وسيناء، معقبة : "لكنها أمطار خفيفة إلى متوسطة لا يوجد منها أية مخاوف".



قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام فصل الخريف الذى يشهد تقلبات جوية، لافتة إلى أن معظم أنحاء الجمهورية ستنخفض بها درجات الحرارة غدا الخميس".