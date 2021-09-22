هل يوافق الأهلي على انضمام «تاو» لـ«بافانا بافانا» أم يضحي باللاعب للأبد؟

في إطار خطة إدارة النادي الأهلي لدعم الفريق، تعاقدت الإدارة مع اللاعب بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي ومنتخب جنوب إفريقيا، ورغم حالة التشويق التي عاشها الجمهور بين «بيرسي جاي وبيرسي رفض التوقيع، ودخول بيراميدز دائرة التفاوض»، إلا أن الجمهور لم يرى أي لمحات من بيرس، اللهم إلا تصريحات صحفية عن إنجازاته ومهارات وقدراته الفذة التي ستبهر الجميع.

بيرسي تاو

هل اشترى الأهلي لاعب مصاب

وتردد أن بعد حسم مسئولو الأهلي صفقة ضم بيرسيي تاو، أكتشف الأطباء أثناء خضوع اللاعب للكشف الطبي، أنه مصاب بتمزق خفيف في العضلة الضامة، ويحتاج راحة فقط، وبعد أيام تم إستدعاء اللاعب لتمثيل منتخب «البافانا بافانا»، وتفاقمت إصابة اللاعب بعد مشاركته مع منتخب بلاده، وعاد إلى الأهلي ليتحمل نفقات علاجه، وبالفعل تحسنت حالة اللاعب، وبدأت مرحلة العد التنازلي للمشاركة مع الأهلي، ليتم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده مرة أخرى قبل إكتمال شفائه، وهو ما يهدد بتفاقم الإصابة.

شوبير: عقد بيرسي تاو قد يكون في خطر

قال الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي المذاع على راديو «أون سبورتس أف أم»: «عقد بيرسي تاو مع الأهلي قد يكون في خطر بسبب استدعاء منتخب جنوب أفريقيا له وهو مصاب، لو سافر وشارك هايكون صعب يستمر مع الفريق»، مضيفا: «ده توقع شخصي مش معلومة، كان مفروض أن الأهلي خلال الكشف الطبي يتأكد من عدم وجود إصابة مزمنة».

وتواجد تاو في قائمة البافانا بافانا رغم شكواه من إصابة عضلية، عطلت ظهوره مع الأهلي الذي انضم إليه صيف العام الجاري قادما من برايتون الإنجليزي.

شروط الأهلي لانضمام «تاو» لمنتخب بلاده

يتحفظ مسئولو النادى الأهلى، على فكرة انضمام لاعبه بيرسى تاو لمعسكر منتخب جنوب إفريقيا، بعدما تم استدعائه من قبل منتخب الأولاد فى التجمع المقبل، رغم استمرار معاناة اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده السابق.

وحدد مسئولو الأهلي، شروطا من أجل انضمام تاو لمعسكر منتخب جنوب إفريقيا القادم، أبرزها خضوع اللاعب لفحص طبى شامل، والتأكد من تعافى اللاعب التام من الإصابة، وجاهزيته للمشاركة في المباريات، لا سيما وأن تاو يحتاج بعض الوقت ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات، وليس من مصلحته التعجل بالدفع به في المباريات.

وينوى الجهاز الطبي للأهلي التواصل مع الجهاز منتخب الأولاد، لشرح موقف تاو والتأكيد على خطورة انضمام اللاعب لمنتخب بلاده، وكذلك صعوبة المشاركة في المباريات بسبب خروجه من إصابة قوية، وحاجته للتأهيل لوقت كافي قبل العودة للمشاركة في المباريات، وقبل صدور القرار النهائي من انضمام اللاعب لمعسكر منتخب الأولاد من عدمه.

ويرغب الأهلي في بقاء تاو بالقاهرة لاستكمال برنامج علاجه عن السفر إلى بلاده لفحصه من قبل الجهاز الطبي لمنتخب البافانا، لا سيما بعدما أقنعه الجهاز الطبي لمنتخب بلاده بأن الإصابة التي اشتكى منها قبل المباراة الأولى لمنتخب جنوب إفريقيا بتصفيات كأس العالم بسيطة، وتم الدفع به في المباراتين لتتفاقم إصابته ويبتعد لفترة عن الملاعب.

طبيب الأهلي يدافع عن نفسه واللاعب

الدكتور أحمد أبو عبلة

أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن الإصابة التي يعاني منها لاعب الفريق الجديد بيرسي تاو ليست مُزمنة ـ كما يردد البعض ـ مشيرًا إلى أنه بدأ مرحلة التأهيل وسيتواجد في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

وقال أبو عبلة: «بيرسي تاو بدأ التأهيل حاليا في ملعب التتش، بالتزامن مع العلاج الطبيعي، وبدأ الجري في الملعب، وسيكون هناك تطور يومي ومن المتوقع أن يكون خلال اسبوعين في تدريبات الأهلي»، مضيفا: «بيرسي تاو ليست لديه إصابة مزمنة، اللاعب يعاني من إصابة عضلية حين كان مع المنتخب الجنوب إفريقي يوم 2 سبتمبر، حيث شعر ببعض الآلام في العضلة الضامة وأبلغ طبيب المنتخب، ورد عليه بأنها آلام عادية»، مشددا على أن بيرسي تاو لم يشتك من آلام شديدة، لذلك تم التعامل معه بهذه الطريقة، ولعب مباراة أولى لـ60 دقيقة، ثم 70 دقيقة في المباراة الثانية، وحين عاد بعد ذلك إلى الأهلي أجرينا بعض الفحوصات قبل اعتماد التعاقد معه، وتبين وجود مزق خفيف في العضلة الضامة بسبب اللعب وهو مصاب مع منتخب بلاده».

وأكمل أبو عبلة: «ما قمنا به خلال تلك الفترة بعد عودته هو محاولة منع أي تفاقم للإصابة، وقررنا إيقاف التدريبات وإعطائه حُقن بلازمة وحالته حاليا ممتازة».

مباريات يغيب عنها بيرسي تاو

غاب «بيرسي تاو» عن صفوف الأهلي في مباراة كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش، التي خسرها الأهلي بركلات الترجيح 3 ـ 2، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويفتقد الأهلي خدمات لاعبه الجديد في مباراة إنبي، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر، المقرر إقامتها يوم 25 سبتمبر، إضافة إلى غيابه عن مواجهة ربع نهائي الكأس، التي من المقرر أن يلتقي الأحمر فيها بالفائز من بيراميدز وسموحة، حال صعوده، في اللقاء المقرر له يوم 29 من الشهر ذاته، على استاد الجيش بالسويس، وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت، على أن يقام لقاء النهائي في برج العرب يوم 19 من الشهر ذاته، ويغيب بيرسي تاو عن تلك المباريات بشكل كبير.