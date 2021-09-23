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اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

اغتصاب فتاة الوشم
اغتصاب فتاة الوشم خديجة المغربية

فتاة الوشم .. أسدلت محكمة الاستئناف ببني ملال المغربية، الستار على قضية الشابة خديجة والمعروفة إعلاميًا في المغرب بـ فتاة الوشم ؛ حيث أثارت قضيتها الرأي العام العربي والدولي بعدما انتشرت صورها وفيديوهاتها التي تؤكد فيها أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب الجماعي، بل وصل بها الأمر إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها بواسطة 14 شخصًا. 

https://youtu.be/vbScuk5rEKo

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 226 سنة على المتورطين في القضية، حيث قضت على 11 متهمًا بعشرين سنة لكل منهم، فيما قضت على متهم قاصر بثلاث سنوات، وعلى متهمين آخرين، الأول بسنتين نافذة، والثاني بسنة واحدة مع وقف التنفيذ، وفقًا لما ذكر موقع «هسبريس». 

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قصة اغتصاب فتاة الوشم

أفادت وسائل إعلام مغربية محلية بأن الشابة خديجة، المعروفة بـ« فتاة الوشم » تم إيداعها في السجن المحلي في بني ملال، في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية.

ونقلت صحيفة «اليوم 24» المحلية، عن والد خديجة المغربية قوله إن ابنته تم إيداعها السجن المحلي ببني ملال خلال شهر رمضان الماضي، بعدما كانت فتاة الوشم متابعة في حالة سراح، إثر الاشتباه بتورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية.

والد خديجة المغربية

وتابع والد خديجة المغربية أنه تم استدعاء ابنته من طرف محكمة الاستئناف ببني ملال، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفها، دون معرفة تفاصيل أخرى حول الملف، لافتًا إلى أن شخصين آخرين يتابعان في الملف نفسه.

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كانت مصالح الدرك الملكي المغربي بالمركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، قد أوقفت خديجة، المعروفة بـ فتاة الوشم ، بتاريخ 13 مايو الماضي، بعد الاشتباه بتورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية، وقد جرى تقديم خديجة يوم 14 مايو الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال في حالة سراح.

تطورات واقعة اغتصاب فتاة الوشم 

وحظيت قصة اغتصاب فتاة الوشم خديجة المغربية بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال وسط المغرب .

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وللمزيد حول قصة اغتصاب الشابة خديجة المغربية المعروفة في المغرب بـ فتاة الوشم شاهد الفيديوجراف التالي: 

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