عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير صينية الكفتة بالطحينة

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة تحضير صينية الكفتة بالطحينة.


المكونات :
مكوّنات عجينة الكفتة:

كيلو  من لحم الخروف أو لحم العجل المفروم ناعمًا جدًا.
بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا جدًا. 
ملعقة صغيرة من الثوم المهروس. 
ملعقتان كبيرتان من البقسماط المطحون. 
ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعمًا جدًا.

مكونات البهارات:
نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون.
ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة المطحونة.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. 
ملعقة كبيرة من الملح. 
نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة .

مكونات صلصة الطحينة: 
نصف كوب من الطحينة. 
ثلث كوب من عصير الليمون الطازج. 
كوبان من الماء. 
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. 
بصلة كبيرة الحجم، مقطعة إلى شرائح دائرية رفيعة. ملعقتان صغيرتان من الملح.

طريقة التحضير ..
وضع اللحم في وعاء عميق، وإضافة البصل، والثوم، والبقسماط والبقدونس، وتقليب المكوّنات قليلاً، ثم إضافة جميع البهارات، وخلط جميع المكوّنات جيدًا باليد.

نقل عجينة الكفتة إلى صينية خاصة بالفرن، وفردها بسماكة مناسبة، وعمل فجوات صغيرة متباعدة على سطح الكفتة بالضغط عليها بالإصبع. طهي الكفتة في فرن متوسط الحرارة لمدة خمس عشرة دقيقة تقريباً أو إلى أن تجف السوائل فقط.

إخراج الصينية من الفرن، وسكب صلصة الطحينة فوقها، وإعادتها مرة أخرى إلى الفرن.
طهي الكفتة مع صلصة الطحينة لمدة عشر دقائق تقريبًا إلى ينضج اللحم تمامًا، ويمكن إضافة المزيد من الماء الساخن للتحكم في كمية الصلصة وقوامها.

إخراج صينية الكفتة من الفرن، وتركها جانباً لتبرد قليلاً، وتقديمها ساخنة مع الخبز العربي.

تحضير صلصة الطحينة: 
تشويح شرائح البصل مع ملعقتين من الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة الحرارة مع وإضافة رشة من الملح والفلفل الأسود إلى أن يذبل وينضج. مزج الطحينة مع الماء وعصير الليمون في طبق عميق. إضافة صلصة الطحينة إلى البصل في المقلاة، وتركها على نار متوسطة الحرارة إلى أن تبدأ بالغليان.
 

صينية الكفتة بالطحينة الكفتة كفتة طحينة الكفتة بالطحينة

موضوعات متعلقة

بـ جوزة الطيب.. طريقة عمل كفتة بالطحينة مع الشيف نورهان ميشيل

ترشيحاتنا

41 مليون دولار سنويا.. محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين الأعلى دخلاً

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي

الأمراض الصدرية: مصل الإنفلونزا آمن للأطفال..ويمكن الحصول عليه مع لقاح كورونا بنفس اليوم

للموظفين.. طريقة الحصول على إجازات سنوية بأجر كامل وفقا لمشروع قانون جديد

المجتمعات العمرانية تكشف موعد انتهاء تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

هل مقولة "العين فلقت الحجر" صحيحة؟.. الإفتاء تكشف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

بعد خسارة السوبر.. موسيماني يرفض عقوبة الخطيب

شهادة للتاريخ وقرارين.. كيف كرم الرئيس السيسي المشير طنطاوي بعد وفاته؟

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

وزير الري الأسبق: مصر تحذر العالم من فشل مفاوضات سد النهضة |فيديو

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ