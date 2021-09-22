قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة تحضير صينية الكفتة بالطحينة.



المكونات :

مكوّنات عجينة الكفتة:

كيلو من لحم الخروف أو لحم العجل المفروم ناعمًا جدًا.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا جدًا.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط المطحون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعمًا جدًا.

مكونات البهارات:

نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة .

مكونات صلصة الطحينة:

نصف كوب من الطحينة.

ثلث كوب من عصير الليمون الطازج.

كوبان من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

بصلة كبيرة الحجم، مقطعة إلى شرائح دائرية رفيعة. ملعقتان صغيرتان من الملح.

طريقة التحضير ..

وضع اللحم في وعاء عميق، وإضافة البصل، والثوم، والبقسماط والبقدونس، وتقليب المكوّنات قليلاً، ثم إضافة جميع البهارات، وخلط جميع المكوّنات جيدًا باليد.

نقل عجينة الكفتة إلى صينية خاصة بالفرن، وفردها بسماكة مناسبة، وعمل فجوات صغيرة متباعدة على سطح الكفتة بالضغط عليها بالإصبع. طهي الكفتة في فرن متوسط الحرارة لمدة خمس عشرة دقيقة تقريباً أو إلى أن تجف السوائل فقط.

إخراج الصينية من الفرن، وسكب صلصة الطحينة فوقها، وإعادتها مرة أخرى إلى الفرن.

طهي الكفتة مع صلصة الطحينة لمدة عشر دقائق تقريبًا إلى ينضج اللحم تمامًا، ويمكن إضافة المزيد من الماء الساخن للتحكم في كمية الصلصة وقوامها.

إخراج صينية الكفتة من الفرن، وتركها جانباً لتبرد قليلاً، وتقديمها ساخنة مع الخبز العربي.

تحضير صلصة الطحينة:

تشويح شرائح البصل مع ملعقتين من الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة الحرارة مع وإضافة رشة من الملح والفلفل الأسود إلى أن يذبل وينضج. مزج الطحينة مع الماء وعصير الليمون في طبق عميق. إضافة صلصة الطحينة إلى البصل في المقلاة، وتركها على نار متوسطة الحرارة إلى أن تبدأ بالغليان.

