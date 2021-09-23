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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات فورد تيريوس 2021 في السعودية

فورد تيريوس موديل
فورد تيريوس موديل 2021

تعتبر سيارة فورد تيريوس موديل 2021  واحدة من أكثر السيارات السيدان الكبيرة التي تمتلك أسهم ومكانة كبيرة عند الجمهور وذلك بسبب إمكانياتها المميزة وتصميمها الحديث بالإضافة لحجمها الكبير الذي يوفر الكثير من الراحة والرفاهية.

وتستمد سيارة فورد تيريوس موديل 2021 قوتها من محرك إيكوبوست بسعة 2000 سي سي بقوة 240 حصان وعزم دوران يصل إلى 390 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

ومن الداخل جاءت سيارة فورد تيريوس موديل 2021 بأحدث نظم الترفيه والملاحة حيث توفرت بعجلة قيادة ذكية متعددة الوظائف ومزودة بمفاتيح تعمل باللمس بالأضافة لكساء جلدي فاخر ومقاعد خلفيى قابلة للطي توفر مساحه تخزين كبيرة و نظام ملاحة متطور لتحديد المسار والتحذير عند الاصطدام.

وعلى مستوى الهيكل الخارجي تتميز فورد تيريوس موديل 2021 بتصميم عصري وأنيق يحمل لمسات جانبية جذابه ومصابيح LED أمامية وخلفية مندمجة مع التصميم بشكل أنسيابي وأنيق ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء وعجلات رياضية بقياس 19 بوصة و أطارات من الكروم وعادم مزدوج ومصد خلفي يعطي السيارة طابع رياضي.

سعر سيارة فورد تيريوس موديل 2021 :
- فئة 2.0L EcoBoost Ambient موديل 2021 نحو 127,050 ريال سعودي .
- فئة 2.0L EcoBoost Trend موديل 2021 نحو 135,174 ريال سعودي .

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